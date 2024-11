PSG - Atlético Madrid : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Tous les deux en difficulté, le PSG et l’Atlético s’affrontent, mercredi soir, en 4e journée de Ligue des champions. Les dernières infos ici.

Le nouveau format de la Ligue des champions fait son bonhomme de chemin et aborde ainsi sa quatrième journée depuis mardi soir. Ouvert mardi, ce chapitre de la prestigieuse compétition des clubs européens ferme ses portes, ce mercredi soir. Engagé pour le tournoi, le Paris Saint-Germain joue contre les Espagnols de l’Atlético de Madrid au Parc des Princes, ce mercredi soir.

PSG, le mauvais élève français en LDC

Contrairement à l’AS Monaco (4e, 7 points avant son match contre Bologne), le Stade Brestois (5e, 7 points) ou encore Lille (15e, 6 points avant son match contre la Juventus), qui réalise l’exploit en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain est en très grande difficulté en C1 depuis le début de la saison européenne. Plus expérimenté des clubs français engagés pour la LDC, le club francilien est celui qui réalise la pire campagne que les trois autres clubs. Depuis sa victoire difficile et étriquée contre Girona FC (1-0), le PSG (19e, 4 points) n’a plus connu une victoire en C1. Les Parisiens ont été corrigés à Londres par Arsenal (2-0) avant d’être contraints au partage des points par le PSV Eindhoven (1-1) au Parc des Princes. Les hommes de Luis Enrique sont à la quête d’une nouvelle victoire pour espérer être en vie dans la compétition.

Les Colchoneros à la recherche du sourire

Comme le club francilien, l’Atlético de Madrid (27e, 3 points) est l’une des grosses déceptions de la nouvelle version de la Ligue des champions. Depuis leur victoire d’entrée contre le RB Leipzig (2-1), les Colchoneros n’ont plus retrouvé le sourire en Ligue des champions, perdant respectivement contre le SL Benfica (4-0) et le LOSC (1-3). Avec deux victoires consécutives toutes compétitions confondues lors de leurs dernières sorties, Antoine Griezmann et ses partenaires sont plus ou moins en confiance avant d’en découdre avec le Paris Saint-Germain. Une défaite des hommes de Diego Simeone éloignerait encore plus les chances de l’Atlético de se qualifier, s’il ne fait pas de bons résultats.

Horaire et lieu du match

PSG - Atlético de Madrid

4e journée de Ligue des Champions

Lieu : Parc des Princes

A 21h française

Les compos probables du match PSG - Atlético de Madrid

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaïre-Emery, Neves, Vitinha - Dembélé, Lee, Barcola

Atlético de Madrid : Oblak - Molina, Witsel, Lenglet, Reinildo - Alvarez, Koke, Barrios, Lino - Griezmann, Sorloth

Sur quelle chaîne suivre le match PSG - Atlético de Madrid ?

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et l’Atlético de Madrid sera à suivre ce mercredi 06 novembre 2024 à partir de 21h sur Canal+. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.