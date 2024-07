Nouvelle-Zélande Espoirs - France Espoirs : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Les Néo-zélandais affrontent les Français, ce mardi, en clôture de la phase de groupes des JO Paris 2024. Les dernières infos ici.

La phase de groupes du tournoi de football masculin des Jeux Olympiques de Paris 2024, prend fin ce mardi 30 juillet. Dans le groupe A, on va assister au duel entre l’équipe de France Espoirs dirigée par Thierry et la Nouvelle-Zélande au Stade Orange Vélodrome de Marseille.

Nouvelle-Zélande joue sa survie, les Bleuets pour faire carton plein

La Nouvelle-Zélande (3e, 3 points) vient pour renverser la France afin de rêver d’une qualification au tour suivant de la compétition. Vainqueurs de la Guinée (2-1) lors de leur premier match aux Jeux Olympiques, les hommes dirigés par Darren Bazeley n’ont pas trouvé la bonne formule contre les Etats-Unis. Les footballeurs venus d’Océanie ont été étrillés par les Américains (4-1). Avec trois points, une victoire permettrait aux Néo-zélandais pour espérer composter son billet pour le tour suivant.

De son côté, l’équipe de France Espoir y est presque. Contrairement à l’édition dernière au Japon, les Français ont les jambes cet été à domicile. Les protégés de Thierry Henry ont commencé par une belle démonstration face aux Etats-Unis (3-0) au Vélodrome avant d’assommer la Guinée (1-0) à l’Allianz Riviera de Nice pour la deuxième journée. Auteurs de 6 points au compteur et premiers de leur poule A, les Français sont presque qualifiés pour le tour suivant. Un match nul suffit pour s’assurer de continuer le rêve vers une autre médaille d’Or.

Horaire et lieu du match

Nouvelle-Zélande - France

3e journée/Tournoi de football (Groupe A) – JO Paris 2024

Lieu : Stade Orange Vélodrome (Marseille)

A 19h française

Les compos probables du match Nouvelle-Zélande - France

Nouvelle-Zélande : Paulsen - Bindon, Surman, Boxall, Sutton - Bell, Garbett - Bayliss, Singh, Herdman - Waine

France : Restes - Sildillia, Lukeba, Badé, Truffert - Millot, Koné, Chotard - Olise, Mateta, Lacazette

Sur quelle chaîne suivre le match Nouvelle-Zélande - France ?

La rencontre entre la Nouvelle-Zélande et la France olympique sera à suivre en direct ce mardi 30 juillet 2024 à partir de 19h sur France 3 et Eurosport 2. Il vous sera aussi disponible pour visionner le match en streaming via la plateforme Molotov.