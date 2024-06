Mauritanie - Sénégal : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Après sa contre-performance face à la RD Congo, le Sénégal va chercher à repartir de l’avant en prenant les points mis en jeu contre la Mauritanie.

Quatre jours après son accroc contre la RD Congo, le Sénégal va tenter de renouer avec la victoire ce dimanche en terre mauritanienne. Une mission qui est tout à fait à sa portée, surtout que les Mouribatounes ne sont pas dans une bonne dynamique en ce moment.

Les hommes d'Aliou Cissé étaient privés de Sadio Mané face aux troupes de Sébastien Desabre, mais ils auraient pu et probablement dû prendre les points à Diamniadio si Nicolas Jackson avait converti l’occasion qu’il avait d’assurer le break pour les locaux.

Le Sénégal veut se relancer

Le Sénégal, qui cherchait à remporter un septième succès consécutif à domicile dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde, a dû se contenter d'un but de Fitson Mayele à la 85e minute, ce qui a conduit à un nouveau match nul.

Les résultats des Lions de la Teranga placent le Sénégal en deuxième position, à deux points du leader surprise, le Soudan, qui a battu la Mauritanie 2-0 à Nouakchott.

Les hommes de Cissé ont peu de marge d'erreur s'ils veulent éviter de se retrouver en position compliquée dans ses éliminatoires de la Coupe du monde 2026, alors que les qualifications approchent de leur mi-parcours.

Les Lions de la Teranga sont d’autant plus sous pression que le Soudan est favori pour battre le Soudan du Sud à Juba.

Horaire et lieu du match

Dimanche 9 juin 2024

4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, Zone Afrique

Mauritanie – Sénégal

Stade Cheikha Ould Boidiya (Nouakchott)

A 18h, heure française

Les compos probables de Mauritanie – Sénégal

Mauritanie : Niasse; Abd, Yali, Ba, Diaw; Mouhsine, Fofana; Mahmoud, Kamara, Amar; Koita.

Sénégal : Mendy; Seck, Koulibaly, Niakhate; I. Sarr, Gueye, P. Sarr, Diarra; Diallo, Jackson, Ndiaye.

Sur quelle chaine suivre le match Mauritanie – Sénégal ?

Le match entre la Mauritanie et le Sénégal n’est diffusé sur aucune chaine française. Il vous sera cependant possible de regarder le match sur L’Equipe Live Foot via l’app L’Equipe en streaming ou à travers le service Molotov. FIFA+ propose aussi ce match pour les résidents hors Afrique. Si vous êtes dans la région MENA, c’est le groupe SSC qui retransmet le match, disponible sur l’application Shahid.

Enfin, la chaine RTS1 Sénégal proposera aussi la rencontre au niveau local. De même que DAZN d’Allemagne et ESPN 1 des Pays-Bas. Elles sont accessibles via les différents serveurs IPTV.