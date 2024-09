Lyon - Olympiakos : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Olympique Lyonnais reçoit l’Olympiakos, jeudi soir, pour la première journée de la phase de groupe de Ligue Europa. Les dernières infos ici.

La Ligue Europa fait son retour dans son nouveau format comme la Ligue des champions. Contrairement à la C1, qui a démarré une semaine plus tôt, la C3, quant à elle, a démarré ce mercredi 25 septembre 2024. Mais L’Olympique Lyonnais, un des clubs français engagés pour la compétition, fait son entrée en lice, ce jeudi, contre les Grecs de l’Olympiakos.

L’OL en quête de confiance face à un adversaire bien connu

L’Olympique Lyonnais a été la surprise de la saison écoulée en Ligue. Après plusieurs journées à la dernière place du championnat français, les Gones ont repris confiance depuis l’arrivée de Pierre Sage à la tête de l’équipe. En effet, l’OL a surpris plus d’un en décrochant une place en Ligue Europa après avoir fini à la sixième place de Ligue 1 à l’issue de la campagne 2023-2024. Mais la nouvelle saison ne sourit pas aux Gones, qui sont en difficulté en France.

Après cinq sorties en Ligue 1, les hommes de Pierre Sage n’ont pu gagner qu’un seul match contre Strasbourg (4-3) et faire un match nul contre Lens (0-0). Alexandre Lacazette et ses partenaires ont perdu leurs deux premières rencontres en Ligue 1 contre Rennes (3-0) et Monaco (0-2). Ils sortent d’un revers douloureux contre Marseille (2-3) ce week-end, bien qu’ils aient évolué en supériorité numérique (11 contre 10) depuis la cinquième minute. Mais les Gones ne s’inquiètent pas trop face à l’Olympiakos, qu’ils connaissent bien. Les Rhodaniens comptent quatre victoires contre deux pour les Grecs en six confrontations directes.

De l’autre côté, l’Olympiakos vient dans le but de réduire l’écart avec l’OL et décrocher sa première victoire d’entrée en Ligue Europa. Les hommes de José Luis Mendilibar, qui ont validé leur billet grâce à leur victoire finale en Europa Conférence Ligue (1-0 face à la Fiorentina), veulent prouver qu’ils méritent leur place en Europe. Contrairement à l’OL, l’Olympiakos fait mieux en championnat avec trois victoires, 1 match nul en cinq matchs joués.

Horaire et lieu du match

Lyon - Olympiakos

1ère journée de Ligue Europa

Lieu : Groupama Stadium

A 21h française

Les compos probables du match Lyon - Olympiakos

Lyon : Perri - Mata, Caleta-Car, Niakhaté - Maitland-Niles, Caqueret, Matic, Tolisso, Abner - Lacazette, Orban

Olympiakos : Tzolakis - Rodinei, Ndoj, Carmo, Ortega - Hezze, Garcia - Martins, Chiquinho, Velde - El Kaabi

Sur quelle chaîne suivre le match Lyon - Olympiakos ?

La rencontre entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympiakos sera à suivre ce jeudi 26 septembre 2024 à partir de 21h sur Canal+. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.