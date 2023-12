Lens - Séville : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Racing Club de Lens affronte le FC Séville pour le compte de la 6e journée de Ligue des champions. Les dernières infos ici.

La Ligue des champions va clore sa phase de groupes cette semaine. Deux équipes en difficulté et déjà éliminées de la compétition, le Racing Club de Lens et le FC Séville se donnent rendez-vous au Stade Bollaert-Delelis, ce mardi 12 décembre 2023.

Lens - Séville, comme une finale

En forme cette saison en Ligue 1 de France, le RC Lens peine à confirmer en Europe. Eliminés de la Ligue des champions après sa lourde défaite (6-0) contre Arsenal lors de la précédente journée, les vice-champions de France devront lutter pour une place en Ligue Europa en allant chercher une victoire contre les Espagnols, mardi soir. Mais les hommes de Franck Haise n’ont pas rassuré face à Montpellier lors de leur dernière sortie en championnat. Un score nul vierge a sanctionné la rencontre. Les Sang et Or sont à la troisième place du groupe B de Ligue des champions avec 5 points. Une victoire ou un match nul les qualifie en Ligue Europa.

En grande difficulté en championnat, le FC Séville vit le même cauchemar en Coupe d’Europe. Lanterne rouge du groupe B de Ligue des champions avec seulement 2 points au compteur, les hommes de Diego Alonso envisagent de battre le RC Lens pour se qualifier pour les 16es de finale de Ligue Europa. Une mission difficile pour les Sévillans, qui sont en très grande difficulté en championnat (16e) où ils n’ont plus gagné depuis le 26 septembre dernier.

Horaire et lieu du match

Lens – Séville

6e journée de Ligue des champions

Lieu : Stade Bollaert-Delelis

A 18h45 française

Les équipes probables du Lens - Séville

Lens : Samba – Medina, Danso, Gradit – Frankowski, Abdul Samed, Mendy, Haidara – Sotoca, Fulgini – Wahi

Séville : Dmitrovic – Sanchez, Ramos, Gudelj, Pedrosa – Rakitic, Soumaré, Sow – Torres, En-Nesyri, Mir

Sur quelle chaîne suivre le match Lens - Séville

La rencontre entre Lens et Séville sera à suivre ce mardi 12 décembre 2023 à partir de 18h45 sur Canal + . Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.