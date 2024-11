Guinée Equatoriale - Algérie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Déjà qualifiée pour la phase finale de la CAN, l'Algérie va essayer de continuer sa bonne série en accrochant la Guinée Equatoriale.

Avec quatre victoires en autant de parties, l'Algérie s'est assurée sans trop de peine sa qualification pour la CAN le mois dernier. Elle sera présente au tournoi continental pour la septième fois d'affilée. Ce n'est cependant pas pour autant que les hommes de Vladimir Petkovic comptent lever le pied lors de leurs deux dernières sorties dans ces éliminatoires.

L'Algérie veut garder le cap

Avant de défier le Liberia à domicile, Gouiri et ses coéquipiers auront à cœur de faire le plein de points contre la Guinée Equatoriale. Ayant gagné leurs trois derniers matches à l'extérieur, ils chercheront aussi à confirmer leur bon visage hors de leurs bases.

A l'aller, à Oran, les Algériens s'étaient imposés 2-0 face aux Equatoguinéens, mais après une première période compliquée et durant laquelle Riyad Mahrez avait loupé un pénalty.

Petkovic devrait langer des jeunes

La Guinée Equatoriale représente aussi un mauvais souvenir pour les Fennecs. C'est cette sélection qui avait mis fin à la longue série de matches sans défaite de la bande à Belmadi (35 rencontres). C'était en janvier 2022.

Au-delà de l'enjeu sportif, il s'agira aussi pour les Verts de poursuivre leurs essais en vue des futures échéances. Leur sélectionneur procédera à coup sûr à de nombreuses expérimentations. Plusieurs jeunes joueurs pourraient ainsi avoir leurs chances de se montrer. On pense notamment au prometteur attaquant de Copenhague, Amin Chiakha. Est-ce le grand avant-centre que l'Algérie attend depuis un moment ?

La Guinée Equatoriale jouera aussi libérée

L'Algérie aura le luxe de faire tourner. Et ca sera aussi le cas pour ses opposants. Depuis mercredi et le succès du Libéria aux dépens du Togo, la Guinée Equatoriale sait qu'elle est déjà virtuellement assurée de disputer la CAN. Il faudrait une véritable catastrophe pour qu'Iban Salvador et consorts loupent l'épreuve reine du continent l'année prochaine.

Horaire et lieu du match

Jeudi 14 novembre 2024

5e journée des éliminatoires de la CAN

A 14h, heure française

Nuevo Stadio Malabo (Malabo)

Guinée Equatoriale – Algérie

Les compos probables de Guinée Equatoriale - Algérie

Guinée Equatoriale : Owono; Akapo, Fernandez, Anieboh, Ndong; Obiang, Ganet; Pepin, Eneme, Salvador; Nlavo.

Algérie : Mandrea ; Mandi, Tougai, Bensebaini; Ait Nouri, Atal – Zorgane, Zerrouki, Abdelli; Bounedjah, Amoura.

Sur quelle chaine suivre le match Guinée Equatoriale - Algérie

Le match entre la Guinée Equatoriale et l'Algérie sera à suivre ce jeudi à partir de 14h (heure franiase) sur la chaine BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming, via la plateforme dédiée du groupe BeIN Connect.