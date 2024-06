Géorgie - République Tchèque : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Battues lors de leurs premiers matches de l’Euro, la Géorgie et la République Tchèque vont s’affronter avec la peur au ventre ce samedi.

La Géorgie et la République Tchèque ont brulé le joker en entamant par un revers leur parcours à l’Euro 2024. Si elles veulent continuer à viser les 8es, ces deux sélections n’ont d’autres choix que de l’emporter, ce samedi à l’occasion de leur affrontement à Hambourg.

La Géorgie de Willy Sagnol n’a pas été ridicule lors de sa rencontre face à la Turquie (1-3). Loin s’en faut. Mais, elle en est ressortie bredouille. A présent, l’importance est de grappiller des points. Cela ne sera pas facile mais Kvaratskhelia et ses coéquipiers ont prouvé qu’ils n’étaient pas à ce niveau par hasard. S’ils arrivent à régler leurs problèmes défensifs, ils peuvent créer la sensation et signer leur premier succès dans un tournoi majeur.

La République Tchèque en quête de rachat

Côté tchèque, on a un peu moins de raison de se montrer confiant. La sélection d’Ivan Hasek n’a pas montré grand-chose lors de son duel face au Portugal. Elle a, certes, mené à la marque mais c’était totalement contre le cours du jeu. Offensivement, elle semble manquer d’atouts pour aller loin dans l’épreuve. Mais, n’enterrons pas Soucek et ses partenaires trop vite. Un bon résultat contre la Géorgie et ils peuvent se relancer complètement dans cette compétition.

Pronostic Géorgie - République Tchèque, les Tchèques gagnent et Mikautadze buteur

Géorgiens et Tchèques ne se sont encore jamais affrontés dans leur histoire, ni en match de compétition ni en amical. Ça sera donc une grande première. Une première à grands enjeux car le perdant, si perdant il y a, dira probablement adieu à cet Euro bien qu’il restera encore un match à jouer.

Horaire et lieu du match

Samedi 22 juin, 2024

2e journée du Groupe F de l’Euro

Géorgie – République Tchèque

Stade : Volkparkstadion de Hambourg

A 15h, heure française

Les compos probables du match Géorgie - République Tchèque

Géorgie : Mamardashvili; Dvali, Kashia, Kverkvelia; Kakabadze, Kochorashvili, Mekvabishvili, Chakvetadze, Tsitaishvili; Kvaratskhelia, Mikautadze

République Tchèque : Stanek; Holes, Hranac, Krejci; Soucek, Coufal, Barak, Provod, Doudera; Chytil, Schick

Sur quelle chaine suivre le match Géorgie - République Tchèque ?

La rencontre entre la Géorgie – République Tchèque sera à suivre ce samedi à partir de 15h sur la chaine beIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, beIN Connect.

Parmi les chaines étrangères qui diffusent le match il y a la RTL allemande, elle est disponible en clair et sans le moindre abonnement.