Pronostic Géorgie République Tchèque - Euro 2024 22/06/2024 : Les Tchèques gagnent et Mikautadze buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Géorgie Tchéquie, deuxième journée du groupe F de l'Euro 2024, ce samedi à 15h.

Pronostic Géorgie République Tchèque : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Géorgie République Tchèque : probabilité et cotes

Victoire de la République Tchèque ⭐ avec des cotes de @1,70 sur Parions Sport, équivalant à une probabilité de 59% pour les favoris de gagner.

pour les favoris de gagner. Les deux équipes marquent ⭐ avec des cotes de @1,84 sur Winamax, représentant une probabilité de 54% pour que les deux équipes trouvent le chemin des filets.

pour que les deux équipes trouvent le chemin des filets. Georges Mikautadze buteur ⭐ avec des cotes de @4,25 sur Betclic, indiquant une probabilité de 24% pour que l'attaquant marque.

Les cotes sont fournies par Parions Sport, Winamax et Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Parions Sport en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo GOAL15 :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Les deux nations n'ont aucun point après leurs matchs d'ouverture respectifs, mais leurs performances ont montré des promesses.

Malgré de nombreuses occasions créées, la Géorgie a succombé à une défaite 3-1 contre la Turquie. Willy Sagnol a parlé de l'approche tout ou rien du pays, ce qui était certainement évident. Les Géorgiens ont eu des chances d'égaliser avant qu'Akturkoglu ne scelle le match en profitant de la montée de Mamardashvili pour un corner.

Les Géorgiens espèrent reproduire cette solide performance lorsqu'ils affronteront la République Tchèque. Atteindre la phase à élimination directe serait un exploit énorme, donc gagner des points sera plus important que la performance elle-même, leurs espoirs étant suspendus à un fil.

La République Tchèque a dû rester patiente contre le Portugal. Ils ont terminé le match avec seulement 27% de possession du ballon. Les Portugais faisaient circuler le ballon avec aisance, mais les Tchèques ont pris l'avantage grâce à un coup de génie de Lukas Provod. La fatigue a joué un rôle dans les dernières étapes alors que le Portugal a gagné 2-1, mais les hommes de Roberto Martinez étaient toujours censés dominer le groupe.

Le match contre la Géorgie donne aux Tchèques l'opportunité de prendre l'initiative avant leur rencontre avec la Turquie lors du dernier match de groupe. La qualification pour les phases à élimination directe est toujours à leur portée.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs et l'Euro 2024 !

Les effectifs probables pour Géorgie République Tchèque

La composition probable de la Géorgie :

Mamardashvili ; Kvirkvelia, Kashia, Dvali ; Kakabadze, Chakvetadze, Mekvabishvili, Kochorashvili, Tsitaishvili ; Mikautadze, Kvaratskhelia.

La composition probable de la République Tchèque :

Stanek ; Holes, Hranac, Krejci ; Coufal, Provod, Soucek, Sulc, Doudera ; Schick, Kuchta.

Les meilleurs paris à prendre pour Géorgie République Tchèque

Pronostic Géorgie vs République Tchèque 1 : Victoire de la République Tchèque @1,70 avec Parions Sport

La défaite contre le Portugal était la première défaite de la République Tchèque sous Ivan Hasek. Le manager a supervisé cinq matchs, avec l'équipe remportant quatre victoires. Nous les soutenons pour en obtenir une autre ici.

Leur forme était également solide avant l'arrivée de Hasek. Les Tchèques n'ont perdu que deux de leurs 15 derniers matchs, remontant à mars 2023. Ils ont marqué en moyenne 2,07 buts par match pendant cette période impressionnante.

La Géorgie n'a remporté que trois de ses 11 derniers matchs compétitifs. Deux de ces victoires ont été contre Chypre et la troisième contre le Luxembourg.

⭐ Gagnez 170€ en pariant sur une victoire tchèque avec le bonus de bienvenue de 100€ (15€ sans dépôt + 85€ sur le premier pari) !

Pronostic Géorgie vs République Tchèque 2 : Les deux équipes marquent @1,84 avec Winamax

L'approche tout ou rien de la Géorgie a créé un spectacle lorsqu'ils ont perdu contre la Turquie et nous devrions assister à une rencontre divertissante une fois de plus. Il y a eu un total impressionnant de 36 tirs dans le match et un xG de 4,38 partagé entre les deux équipes, donc parier sur des buts semble être la voie à suivre ici.

Les Géorgiens ont joué 10 matchs lors de leur campagne de qualification et il y a eu en moyenne 3,2 buts par match. Ils ont contribué en marquant en moyenne 1,4 but par match.

Les deux équipes ont marqué dans tous les cinq matchs de la République Tchèque sous Ivan Hasek. Il y a eu en moyenne quatre buts dans ces cinq matchs.

⭐ Gagnez 184€ en pariant sur un match où les deux équipes marquent avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Pronostic Géorgie vs République Tchèque 3 : Georges Mikautadze marque @4,25 avec Betclic

Georges Mikautadze avait l'air dangereux lors du match contre la Turquie. Il a arraché l'égalisation de la Géorgie et a été malchanceux de se voir refuser un deuxième but par un bloc héroïque.

Les prouesses du buteur géorgien devant le but ne surprendront pas ceux qui ont vu comment il a performé pour Metz en fin de saison. Il a marqué neuf buts lors de ses 10 derniers matchs de Ligue 1, malgré le fait de jouer pour une équipe qui a finalement été reléguée.

Mikautadze avait un xG non-penalty de 0,51 par 90 minutes jouées la saison dernière. Cela signifie qu'il se classait dans le 74e percentile par rapport à tous les autres attaquants des cinq grandes ligues européennes.

⭐ Gagnez 248€ en pariant que Georges Mikautadze marque avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !