Géorgie - Portugal : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Victorieux de ses deux premiers matches du tournoi, le Portugal va essayer de signer la passe de trois, mercredi contre la Géorgie.

Avec l’Espagne, le Portugal est la seule sélection à avoir remporté tous ses matches de l’Euro jusqu’ici. Mais, la Seleçao n’a pas encore disputé son ultime match de poule. Ca sera chose faite mercredi contre une équipe géorgienne qui visera la qualification.

Le Portugal avec son équipe bis ?

En ayant assuré le plein de points lors de ses sorties initiales, la sélection de Roberto Martinez a non seulement validé sa qualification mais aussi conquis la première place de son groupe. Elle aborde donc cette troisième rencontre sans la moindre pression. Et c’est l’idéal pour procéder à une rotation de l’effectif.

Le technicien portugais va donc très certainement faire jouer les « coiffeurs », ceux qui n’ont pas été trop sollicités précédemment. Les titulaires seront donc probablement mis au repos. Cristiano Ronaldo sera-t-il concerné par ce turnover ? La question méritée d’être posée. Malgré son âge, le quintuple Ballon d’Or ne veut pas rater une miette de cette épreuve internationale , qui risque d’être la dernière de sa carrière. Et, surtout, il aimerait bien pouvoir débloquer son compteur buts.

La Géorgie croit à un exploit

Du côté de la Géorgie, on espère crânement que le Portugal abordera ce rendez-vous avec une certaine légèreté. Mikautadze et ses coéquipiers auront ainsi plus de chances de créer l’exploit. Mais même la perspective de défier une Seleçao bis n’est en rien une garantie d’un bon résultat, au vu du des talents que regorge l’effectif lusitanien.

En tout état de cause, le public de Gelsenkirchen devrait assister à une rencontre ouverte ce mercredi. Après tout, ces deux sélections en sont à sept buts marqués depuis l’entame du tournoi. Il n’y a aucune raison pour qu’elles revoient leur philosophie.

Horaire et lieu du match

Mercredi 26 juin, 2024

3e journée du Groupe F de l’Euro

Géorgie - Portugal

Stade : Veltins Arena (Gelsenkirchen)

A 21h, heure française

Les compos probables du match Géorgie - Portugal

Portugal : Mamardashvili; Kverkveliya, Kashia, Dvali; Kakabadze, Mekvabishvili, Kochorashvili, Tsitaishvili; Davitashvili, Kvaratskhelia; Mikautadze.

Portugal : Costa; Semedo, A Silva, Dias, Cancelo; Neves, Palhinha; B Silva, Fernandes, Felix; Ronaldo.

Sur quelle chaine suivre le match Géorgie - Portugal ?

La rencontre entre la Géorgie et le Portugal sera à suivre ce mercredi à partir de 21h sur la chaine beIN Sports 1 et aussi sur M6. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, beIN Connect ou le service Molotov.

Parmi les chaines étrangères qui diffusent le match en clair il y a la RTL allemande, elle est disponible sans le moindre abonnement.