Turquie – Portugal : La Seleção valide sa qualification en 8es de finale (0-3)

La Turquie et le Portugal étaient aux prises samedi pour le compte de la deuxième journée de l’Euro 2024. Score final, 0-3.

Le Portugal affrontait samedi, la Turquie à l’occasion de la deuxième journée de l’Euro 2024 dans le groupe F. Dans un match très animé, la Seleção n’a pas eu du mal à se défaire des Turcs et assure sa présence au prochain tour.

Le Portugal douche la Turquie

Le Portugal s’illustrait d’entrée avec Cristiano Ronaldo qui tentait une reprise de volée qui fut captée par Bayindir (2e). Mais ce sont les Turcs qui se montraient ensuite dangereux dans le premier quart d’heure. Les Lusitaniens récupéraient après le ballon et capitalisait leur possession par un but. Sur un centre de Nuno Mendes, Ronaldo trébuchait mais Bernardo Silva suivait derrière pour envoyer le ballon au fond des filets (0-1, 21e). Douchés par cette ouverture du score, les Turcs s’enlisaient avec un but gag.

Sur une passe ratée de Joao Cancelo, Akaydin essayait de donner le ballon à son gardien mais ce dernier laissait filer la balle qui finissait dans les buts (0-2, 29e). La Turquie lançait la révolte dans la foulée mais la frappe d’Akturkoglu était détournée par Diogo Costa (31e). Le Portugal insistait sur le camp turc mais Bruno Fernandes (35e) et Ronaldo (37e) manquaient de cadrer leurs frappes. La première mi-temps s’achevait sur cet avantage des Portugais malgré une tentative de Kokcu, bien captée par Costa (41e).

La Seleção éteint les espoirs des Turcs

Au retour des vestiaires, le Portugal passait en mode gestion et ne se pressait pas d’aller vers l’avant. Ce qui n’a pas empêché la Seleção de corser l’addition. Trouvé en profondeur, Ronaldo se présentait seul face à Bayindir mais préférait servir Bruno Fernandes qui n’avait qu’à pousser le ballon au fond des filets (0-3, 56e). Le rythme du match baissait ensuite malgré les velléités offensives des Portugais qui manquaient le dernier geste.

Les Turcs, quant à eux, essayaient de presser les Lusitaniens mais tombaient sur une défense très compacte incarnée par le vétéran, Pepe. Aucun autre but ne sera marqué jusqu’au coup de sifflet final. Le Portugal (6pts) valide sa qualification en 8es de finale et est sûr de terminer premier du groupe F. La Turquie (3pts) devra chercher sa qualification lors de la troisième journée face à la Tchéquie.