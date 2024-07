France Espoirs - Guinée Espoirs : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’équipe de France Espoirs joue la Guinée, ce samedi, pour le deuxième match du tournoi de football des JO 2024. Les dernières infos ici.

Débuté un peu plus tôt avant le lancement des Jeux Olympiques, ce vendredi 26 juillet, le tournoi de football poursuit son bonhomme de chemin avec les matchs de la deuxième journée. Pour ce faire, l'Équipe de France Espoirs sera aux prises avec son homologue de la Guinée dans le groupe A, ce samedi 27 juillet 2024, à l’Allianz Riviera de Nice.

Les Bleuets pour assurer leur qualification

Depuis sa première et unique fois en 1984 où ils ont remporté l’Or aux Jeux Olympiques, les Bleuets sont toujours en quête de leur deuxième couronne dans la compétition. Contrairement à Tokyo où ils ont été battus d’entrée, les Français ont fait une belle entrée en lice à Paris cet été. En effet, les hommes encadrés par Thierry Henry ont étrillé les Etats-Unis (3-0), mercredi. Alexandre Lacazette et ses partenaires comptent poursuivre sur la même lancée et battre la Guinée afin de valider leur billet pour le tour suivant de la compétition dès la deuxième journée, ce samedi soir.

Ailleurs, la Guinée, qui a fait une mauvaise entrée en lice, envisage de se relancer pour espérer être encore en course pour une probable qualification. Les Guinéens, qui prennent part aux Jeux olympiques pour la première fois de leur histoire, ont perdu leur premier match contre la Nouvelle-Zélande, sur un score de 2-1. Une victoire contre les Bleuets leur permettra de continuer de rêver d’un exploit pour leur première aux JO.

Horaire et lieu du match

France – Guinée

2e journée/Tournoi de football (Groupe A) – JO Paris 2024

Lieu : Allianz Riviera (Nice)

A 21h française

Les compos probables du match France - Guinée

France : Restes - Sildillia, Lukeba, Badé, Truffert - Akliouche, Koné, Chotard - Olise - Lacazette, Mateta

Guinée : Sylla - Cissé, Soumah, Diawara, M. Keita - N. Keita, Touré - Diallo, Moriba, Baldé - Bah

Sur quelle chaîne suivre le match France – Guinée ?

La rencontre entre la France olympique et la Guinée sera à suivre en direct ce samedi 27 juillet 2024 à partir de 21h sur France 3. Il vous sera aussi disponible pour visionner le match en streaming via la plateforme Molotov.