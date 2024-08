France U23 – Egypte U23 : Des Bleuets renversants filent en finale (3-1)

L’Equipe de France espoirs et celle de l’Egypte étaient aux prises lundi, en demi-finale des JO 2024. Score final, 3-1, ap. prolongations

Les U23 de la France et de l’Egypte s’affrontaient lundi soir à l’occasion des demi-finales des Jeux Olympiques 2024. Grâce à un énorme Jean-Philippe Mateta, les Bleuets ont renversé les Pharaons et vont bien disputer la finale olympique à domicile.

La France et l’Egypte en manque d’inspiration

Les Bleuets démarraient en force avec une première incursion d’Adrien Truffert qui armait une frappe obligeant le gardien égyptien à la parade (4e). Le défenseur de Rennes se montrait dangereux dans ces premières minutes sans pour autant trouver la faille. Michael Olise prenait ensuite le relais mais se faisait contrer sur sa première tentative (11e). La France prenait le jeu à son compte et obligeait l’Egypte à reculer.

Il a fallu attendre la 23e minute avant de voir une première offensive des Pharaons avec une frappe de Zizo qui était également contrée. Les deux équipes se rendaient ensuite coup pour coup avec Olise (26e) coté français et Faisal (27) côté égyptien qui manquaient tous les deux, le cadre. Le match baissait ensuite de rythme jusqu’à la 40e où Loïc Badé faisait passer une frayeur dans le camp adverse avec une tête sur corner qui ne trouvait par contre, pas les filets. Les deux équipes se quittaient dos à dos au terme du premier acte.

L'article continue ci-dessous

Douchés, les Bleuets enchainent

Dès le retour des vestiaires, les Bleuets repartaient à l’attaque mais allaient manquer de justesse technique dans le dernier geste. Michael Olise prenait sa chance avec une nouvelle tentative mais butait sur Hamza Alaa (52e). Discret depuis le début de la rencontre, Alexandre Lacazette manquait l’immanquable face au but et la France le payait dans la foulée (60e). Après un contre favorable des Egyptiens, Mahmoud Saber s’y prenait en deux temps pour tromper Guillaume Restes d’une frappe sous la barre (0-1, 62e).

Getty

Un but qui sonnait les Bleuets avec Maghnes Akliouche qui lançait une révolte en trouvant Jean-Philippe Mateta sur un centre mais l’attaquant de Crystal Palace butait aussi sur Hamza Alaa (64e). Les Espoirs poussaient toujours pour égaliser mais le but se dérobait encore à eux avec Lacazette et Badé qui touchaient tous les deux, le montant sur la même action et ce, en cinq secondes (75e). La France enchainait encore les ratés jusqu’à l’intervention de…Jean-Philippe Mateta. Servi par Michael Olise en profondeur, l’ancien lyonnais ne laissait aucune chance à Hamza Alaa cette fois-ci et remettait les pendules à l’heure (1-1, 83e). Mateta pensait même donner l’avantage aux Bleuets avec un nouveau but mais le ballon était sorti avant le centre d’Akliouche (84e). Il n’y aura plus d’autre but au terme du temps réglementaire malgré une longue vérification de la Var pour un éventuel penalty des Bleuets.

Getty

Les deux équipes allaient se départager finalement en prolongations. Et qui d’autre que Jean-Philippe Mateta pour donner l’avantage aux Bleuets en profitant d’une remise de la tête de Kiliann Sildillia pour surprendre Hamza Alaa (2-1, 99e). Michael Olise assommait ensuite l’Egypte en profitant d’un ballon mauvais renvoi de la défense pour corser l’addition (3-1, 108e). Les filets ne trembleront plus et l’Equipe de France espoirs filait en finale. Les Bleuets disputeront la médaille d’or avec l’Espagne, victorieuse du Maroc plus tôt dans la journée (1-2).