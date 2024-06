Algérie - Guinée : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Algérie a la possibilité de faire un pas important vers le Mondial 2026 ce jeudi en cas de succès contre la Guinée.

L’Algérie a idéalement entamé son parcours qualificatif pour la Coupe du Monde 2026 en remportant ses deux premiers matches. Et elle est la seule sélection dans ce cas dans sa poule. Ce jeudi, en cas de nouveau succès contre la Guinée, l’adversaire supposé le plus relevé de son groupe, elle serait en position très favorable pour la qualification.

Les Fennecs veulent étirer leur sans-faute

C’est sous la coupe de Djamel Belmadi que les Fennecs ont remporté leurs deux premiers matches, respectivement contre la Somalie et le Mozambique. A présent, c’est avec le nouveau sélectionneur, en la personne de Vladimir Petkovic, que les doubles champions d’Afrique attaquent la suite des évènements.

Le technicien suisse a connu des débuts encourageants en mars. Une victoire contre la Bolivie et un nul contre l’Afrique du Sud ont bien lancé son cycle. Néanmoins, et comme c’est souvent le cas dans ce pays à la passion exacerbée pour le ballon rond, les polémiques extérieures n’ont pas tardé à poindre. Les médias ont fait part d’un désaccord entre Petkovic et l’ancien capitaine Mahrez, ce qui a nourri les débats concernant la nécessité ou pas de rajeunir le groupe.

Getty

L’Algérie de Petkovic poursuit sa mue

Mahrez n’est pas le seul élément majeur à briller par son absence lors de ce regroupement. Les Belaili, Slimani et Chaibi ont aussi été écartés. On fait confiance aux joueurs qui ont donné satisfaction lors du dernier stage (Benzia, Brahimi), tout en accordant leurs chances à certains jeunes en devenir (Ait Moussa) ou des espoirs du championnat local (Keddad). La suite nous dira si Petkovic a eu raison de procéder à des changements aussi profonds.

Côté guinéen, on attaque ce match avec l’envie de créer l’exploit. Le Sily National n’évoluera pas sans pression, car il a déjà laissé filer des points dans ces éliminatoires. Mais la bande à Kaba Diawara a quand même tout à gagner de ce rendez-vous. Par le passé, les Guinéens ont déjà prouvé qu’ils pouvaient l’emporter en Algérie. Le succès de 2007 au stade 5 juillet d’Alger (2-0) et qui a privé Rafik Saifi et sa bande de la qualification pour la CAN 2008 reste encore dans toutes les mémoires.

Horaire et lieu du match

3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026

Algérie – Guinée

Stade Nelson Mandela de Baraki, Alger

A 21h, heure française

Les compos probables d’Algérie - Guinée

Algérie : Mandrea : Ait Nouri, Mandi, Tougai, Atal ; Bennacer, Brahimi, Bentaleb ; Benzia, Bounedjah, Gouiri.

Guinée : Kone; Diakite, Sow, Jeanvier, I. Sylla; Guilavogui, Diawara, Konate, S. Sylla; Guirassy, Bayo.

Sur quelle chaine suivre le match Algérie - Guinée ?

Le match entre l’Algérie et la Guinée n’est diffusée sur aucune chaine française. Il vous sera cependant possible de le regarder en ligne sur L’Equipe Live via l’app L’Equipe en streaming ou la plateforme Molotov. FIFA+ propose aussi ce match pour les résidents hors Afrique. Si vous êtes dans la région MENA, c’est le groupe SSC qui retransmet le match, disponible sur l’application Shahid.

Enfin, les chaines nationales algériennes TV6 et Programme National proposeront aussi la rencontre. Elles seront accessibles via les différents serveurs IPTV.