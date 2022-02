West Ham : Zouma et son chat, le Maire de Londres s’en mêle

Après la diffusion, ce lundi sur les réseaux sociaux, d’une vidéo dans laquelle on le voit martyriser son chat, Kurt Zouma s’est excusé, et il était bel et bien présent sur le terrain avec West Ham pour affronter Watford (1-0) le lendemain. Ce qui n’a pas vraiment plu à ses supporters, lesquels l’ont hué sur chaque ballon touché. Et ils ne sont pas les seuls.

Le Maire demande aux autorités d’agir

L’affaire a même pris un tournant politique depuis que le Maire de Londres, Sadiq Khan, a été interrogé à ce sujet. Et, comme les supporters des Hammers, l’édile aurait préféré ne pas voir Zouma sur la pelouse. "C’est méprisable. Je pense qu'un certain nombre de choses doivent être faites de toute urgence. Je pense que la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) et la police doivent travailler ensemble et engager des poursuites contre ce joueur", a-t-il réclamé sur Sky Sports.

"Je suis déçu par David Moyes et West Ham. Je sais combien les trois points sont importants, je soutiens un club aussi, ils auraient dû faire preuve de leadership et le laisser tomber hier soir. Je suis inquiet lorsque les jeunes voient des footballeurs de PL s'en tirer ainsi avec un tel comportement. Je pense que les propriétaires et David Moyes devraient réfléchir. Était-il si important de gagner les points, au point de fermer les yeux ?", a rajouté celui qui dirige la capitale anglaise depuis 2016.

Moyes : "Je suis un grand amoureux des animaux"

Une prise de position qui a poussé les parties concernées à réagir puisque, selon plusieurs médias anglais, Zouma a reçu une amende de 300.000€ par son club et s’est fait retirer ses chats par la RSPCA ce mercredi.

Avant cela, David Moyes avait tenté de se justifier. Et pour lui, le sportif passe avant tout le reste. "Il a joué parce qu’il est l’un de nos meilleurs joueurs. Il restera disponible. Le club réglera le reste. Moi, je m’occupe du football. Je suis vraiment déçu par ce qu’il a fait et le club a pris toutes les mesures qu’il peut prendre en interne. Mais moi, mon travail consiste à choisir la meilleure équipe et Kurt en fait partie", a-t-il expliqué après le match contre Watford.

L'explication peu convaincante de Moyes

"Je suis un grand amoureux des animaux et c’est quelque chose qui a touché beaucoup de gens. J’ai été complètement déçu de ce que j’ai vu et de ce qu’on m’a dit. Mais mon travail consistait à essayer de trouver un moyen d’obtenir une victoire. Je suis quelqu’un qui se soucie beaucoup de mes chiens et de mes chevaux. Je comprends que beaucoup de gens n’accepteront pas que Kurt joue. Mais mon job est de choisir la meilleure équipe possible et Kurt en fait partie", a conclu l’ancien coach de Manchester United.