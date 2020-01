West-Ham-Liverpool (0-2) : Les Reds poursuivent leur sans-faute

Liverpool a profité de son match en retard face à West-Ham pour creuser encore un peu plus l'écart sur ses poursuivants en Premier League.

Tenu en échec par Shrewsbury le week-end dernier en , est tout simplement injouable en . Avant de disputer leur match en retard pour le compte de la 18ème journée de Premier League face à West-Ham, les Reds comptaient seize points d'avance sur . Face à une équipe relégable et en difficulté en championnat, l'occasion était trop belle pour Liverpool de creuser encore plus l'écart et assommer encore un peu plus la concurrence au classement.

Bien évidemment, les hommes de Jürgen Klopp ont encore une fois prouvé qu'ils étaient en mission cette saison en Premier League. Bientôt 30 ans que les Reds courent après un titre de champion d' et cette année sera selon toute vraisemblance la bonne. Liverpool n'a pas manqué son rendez-vous avec les Hammers et l'a emporté sans trembler. Si les Reds n'ont pas réalisé le meilleur match de leur saison, ils l'ont emporté par deux buts d'écart.

La réussite du champion

Privé de Mané, Liverpool s'en est remis à Mohamed Salah pour prendre les devants. Titularisé en lieu et place de Mané, Origi a obtenu un penalty à la demi-heure de jeu, concédé par Diop. Un penalty transformé par Mohamed Salah. Au terme d'une première période solide, Liverpool menait logiquement à la pause. Les Hammers ayant eu du mal à sortir de leur propre moitié de terrain et a inquiété Liverpool durant le premier acte.

En seconde période, West-Ham a affiché un meilleur visage, mais Liverpool était en état de grace. Les Reds qui ont encaissé seulement un but lors des huit dernières rencontres de Premier League se sont montrés très réalistes. Alors que West-Ham a eu une balle d'égalisation, dans la foulée sur une contre attaque lancée par Mohamed Salah, Alex Oxlade-Chamberlain a donné un avantage définitif aux Reds. Liverpool a ensuite concédé des occasions, mais West-Ham a manqué de précision dans le dernier geste. Les Reds ont poussé pour donner encore un peu plus d'ampleur à leur succès, mais Salah a manqué de réussite dans le dernier quart d'heure ne parvenant pas à s'offrir un doublé.

Une rencontre dans laquelle Liverpool a eu la réussite du champion par moments, mais a aussi fait preuve de solidité, de réalisme et de maîtrise par séquence, tous les ingrédients qui font des Reds le leader du championnat et le grandissime favori pour être champion d'Angleterre en mai prochain. Personne ne semble en mesure d'arrêter la bande de Jürgen Klopp en championnat qui enregistre un vingt-troisième succès en vingt-quatre rencontres. Du jamais vu dans les cinq grands championnats.