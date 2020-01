West Ham - Issa Diop : "Je n'ai pas de plan de carrière"

Performant depuis son arrivée en Angleterre, Issa Diop suscite les convoitises. Pas de quoi déstabiliser le Français, lucide en toutes circonstances.

Ancien joueur du Football Club, Issa Diop évolue aujourd'hui sous les couleurs de , en . Parfaitement adapté au championnat anglais, le rugueux défenseur central vit une deuxième saison compliquée Outre-Manche avec des Hammers, seizièmes au classement. Néanmoins, si tout ne se passe pas comme prévu d'un point de vue collectif, le Français parvient à tirer son épingle du jeu, lui qui est notamment courtisé par .

Dans un entretien accordé à Football, l'ancien des Violets s'est confié sur son adaptation à la Premier League, un championnat qu'il juge totalement différent de ce qu'il avait connu en . "C'est un autre monde, que ce soit par exemple sur les infrastructures. Tous les stades sont pleins. Les budgets des clubs, la densité de grands joueurs qu'il y a en Premier League... C'est vrai que c'est autre chose comparé à la France", a expliqué Issa Diop.

L'article continue ci-dessous

"Je vis un peu au jour le jour. Ce qui doit arriver arrivera​"

"Non, je ne pense pas qu'on en fasse trop. C'est un Championnat extraordinaire. Il y a des gros matches chaque week-end. Les matches à l'extérieur sont très compliqués. Les ambiances sont bien à chaque fois. Je pense plutôt qu'on dénigre la ", a ensuite ajouté le Français, plus nuancé.





Si la différence de niveau entre les deux championnats semble évidente, le défenseur central n'en laisse rien paraître sur les terrains, lui qui ne cesse de progresser depuis son arrivée. Et ce ne sont pas les rumeurs incessantes liées à son avenir qui risquent de le freiner. "Franchement, je gère ça très bien. En tant que footballeur, on sait qu'on est sujet à beaucoup de rumeurs, qui plus est en période de mercato. Après, je me concentre sur mon football, essayer de progresser chaque jour à l'entraînement et être performant en match. C'est tout. Je n'ai pas de plan de carrière. Je veux juste être le meilleur joueur que je puisse être".

"Je vis un peu au jour le jour. Ce qui doit arriver arrivera. Et si ça n'arrive pas... Je veux juste être performant, c'est tout", a ensuite expliqué Issa Diop. Pour rappel, le joueur de 23 ans est annoncé dans le viseur des Blues de Chelsea, prêts à dégainer une offre avoisinant les 40 millions d'euros.