Werner soutient Chelsea pour devenir la "meilleure équipe du monde"

Timo Werner pense que Chelsea peut répéter ses exploits en FA Cup contre Manchester City et devenir "la meilleure équipe du monde".

Une finale entièrement anglaise est prévue dans la compétition d'élite européenne, l'équipe de Thomas Tuchel devançant les géants de la Liga, le Real Madrid, pour se rapprocher du trophée ultime.

Timo Werner pense que les pensionnaires de Stamford Bridge peuvent se garantir une place au sommet du football mondial aux dépens de City.

Werner, buteur lors de la victoire 2-0 sur le Real enmatch retour de la demi-finale de C1 mercredi soir, a confié aux journalistes son ambition : "Nous savons que nous pouvons le faire."

"Nous avons vu dans un match comme City lorsque nous avons gagné en demi-finale de FA Cup. Nous l'avons fait si souvent cette saison contre de bonnes équipes. Cela signifie que nous n'avons peur dans aucune finale."

«Vous devez être honnête et dire que City est peut-être la meilleure équipe du monde en ce moment. Vous voulez jouer contre les meilleurs."

"Nous sommes en finale de la Ligue des champions et il est normal que vous jouiez contre la meilleure équipe et peut-être que nous pouvons gagner ce match et nous pouvons devenir la meilleure équipe du monde pour cette année."

"Je pense que notre équipe peut gagner contre toutes les équipes du monde et nous l'avons montré contre Man City. Ils se souviennent de la demi-finale."

"Ils donneront tout pour le titre parce que c’est leur première finale. Comme beaucoup de joueurs de notre équipe. Nous allons tout donner jusqu’à la fin."

Tuchel se dirige vers une deuxième finale de Ligue des champions consécutive, après avoir conduit le Paris Saint-Germain à ce stade la saison dernière.