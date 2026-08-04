Arsène Wenger, l'entraîneur historique d'Arsenal, a tenté de prendre ses distances avec Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football, dans un contexte d'escalade du scandale lié à la vente des droits des Coupes du monde, qui menace désormais de le faire chuter de son poste.

L'Union des associations européennes de football œuvre à l'organisation de manœuvres visant à écarter Infantino de son poste à la tête de l'instance dirigeante du football mondial.

Infantino fait face à une vague de colère de grande ampleur après avoir annoncé des plans controversés visant à vendre des parts dans des compétitions, comme la Coupe du monde, à des investisseurs extérieurs au système.

Infantino a été contraint de faire marche arrière après que l'UEFA, la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes et la Confédération asiatique de football se sont unies pour rejeter la proposition secrète.

Des efforts coordonnés sont actuellement menés pour évincer Infantino, qui était prêt à se présenter à l'élection en vue d'un quatrième mandat comme président de la Fédération internationale de football.

Wenger travaille pour la Fédération internationale de football, et on le voyait souvent assis aux côtés d'Infantino durant la Coupe du monde cet été.

Après avoir essuyé certaines critiques en raison de son silence sur l'affaire, l'entraîneur historique d'Arsenal a décidé de publier un communiqué officiel.

Wenger a déclaré : « À la Fédération internationale de football, j'occupe le poste de directeur du développement du football mondial. En collaboration avec mon équipe, je supervise l'analyse des données du jeu, le centre de formation en ligne de la Fédération internationale de football et le développement de la formation des jeunes à travers 60 académies dans 60 pays, là où le besoin s'en fait le plus sentir, ainsi que les compétitions de jeunes à travers le monde.

Il a poursuivi : « En outre, je travaille comme conseiller technique auprès du conseil de la Fédération internationale de football chargé des lois du jeu. Je n'ai pas pris part à ce plan stratégique et je n'ai découvert le projet pour la première fois qu'à travers les rapports médiatiques. »

Il a conclu : « La décision de retirer le projet était absolument nécessaire et ne saurait être remise en question, car je crois profondément à l'existence d'une Fédération internationale de football indépendante, au service de notre sport avec engagement, transparence et intégrité. »