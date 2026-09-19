Arsène Wenger, l'un des noms les plus marquants de l'histoire de la Premier League, occupe actuellement le poste de responsable du développement du football mondial à la FIFA. Pour autant, il continue de suivre de près les nouvelles de la sélection de son pays, la France.

L'ancien entraîneur d'Arsenal s'est invité de manière surprise sur les ondes de « Ligue 1+ » ce samedi, lors du match opposant le Paris FC à Strasbourg, et il a évoqué la prise en main des Bleus par Zinédine Zidane.

Le site Foot Mercato a rapporté les propos de Wenger, qui a déclaré : « Zidane joue bien son rôle, et tout le monde l'attend. Il y a un vivier solide en France, ce qui rend difficile de ne pas obtenir de bons résultats. »

Il a poursuivi : « Mais entre atteindre les demi-finales de la Coupe du monde et parvenir jusqu'à la finale, il y a des années où les choses se déroulent bien et d'autres où ce n'est pas le cas. »

Il a insisté : « Il y a beaucoup d'attentes autour de Zidane, et il est donc sous pression, mais il y est habitué : il a vécu cette ambiance tout au long de sa carrière. »

Wenger a conclu : « En tout cas, nous souhaitons au sélectionneur Zidane beaucoup de réussite, car nous aimons voir l'équipe de France gagner. »

Zidane a pris en charge les Bleus en succédant à Deschamps, qui avait mené l'équipe de France au titre du Mondial 2018, en plus de la médaille d'argent lors de l'édition 2022 et de la quatrième place en 2026.

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