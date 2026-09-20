Wout Weghorst ne s’est pas seulement fait remarquer dimanche après-midi grâce à son but important contre le PSV (victoire 3-2). L’attaquant du FC Twente a aussi provoqué la stupéfaction juste avant le début de la seconde période avec un rituel étonnant sur le point central. Les images ont déclenché un flot de réactions sur les réseaux sociaux.

Weghorst a été le premier joueur à revenir sur le terrain après la pause et s’est immédiatement dirigé vers le point central. Là, il a effectué plusieurs mouvements de ciseaux remarqués avec ses doigts, avant d’applaudir plusieurs fois, juste avant que le reste des joueurs ne réapparaisse.

ESPN a capté ce moment et a ensuite partagé les images sur X avec le texte : « Wout Weghorst semble prêt pour la seconde période ✂️. » En très peu de temps, l’extrait a été vu des dizaines de milliers de fois et les réactions ont afflué sous la publication.

De nombreux utilisateurs réagissent de manière très critique à cette scène étonnante. « Hilarant et inquiétant à la fois », écrit un internaute, tandis qu’un autre se demande : « Ce n’est pas de l’IA, juste pour que ce soit clair ? » Un autre commentaire se veut aussi cynique : « Vous avez une Wout Cam maintenant ? »

Tout le monde n’apprécie pas l’action de Weghorst, même si certains utilisateurs y voient surtout l’humour du moment. « J’ai éclaté de rire », écrit quelqu’un, tandis qu’une autre réaction dit : « Haha, c’est génial de voir à quel point Weghorst provoque toujours beaucoup de réactions dès qu’un tweet est publié sur lui. »

Un autre utilisateur cherche plutôt une explication sportive aux gestes de l’attaquant. « Ce sont des exercices moteurs pour rester alerte… essayez donc le premier avec les doigts. Les trois quarts des gens n’y arrivent pas… », peut-on lire sous les images d’ESPN.

Que Weghorst était prêt pour la seconde période s’est en tout cas confirmé plus tard sur le terrain. Le FC Twente a longtemps été mené 1-2 contre le PSV, mais l’attaquant a égalisé à la 79e minute en inscrivant avec sang-froid le 2-2 face à face avec Matej Kovar.

Quatre minutes plus tard, Daouda Weidmann a parachevé la remontée de l’équipe à domicile avec le but du 3-2. Twente a ainsi infligé au PSV sa première défaite de la saison d’Eredivisie VriendenLoterij.







