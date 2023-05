Wayne Rooney : "Manchester City ne se contentera pas de battre le Real Madrid..."

L'ancien attaquant de Manchester United est convaincu que l'équipe de Guardiola se qualifiera pour la finale de la Ligue des champions.

Les supporters de Manchester United vont avoir du mal à en croire leurs oreilles. Wayne Rooney, meilleur buteur et véritable légende des Red Devils, soutient Manchester City, ennemi juré de son ancien club, lors de la demi-finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid mardi prochain.

"C'est l'année de City"

L'ancien attaquant de Manchester United est certain que l'équipe de Pep Guardiola se qualifiera pour la finale de la Ligue des champions et affirme qu'elle "détruira" l'équipe de Carlo Ancelotti. L'ancien joueur et désormais entraîneur l'a fait savoir dans une tribune publiée dans le Times, où il affirme clairement que l'équipe de Premier League battra confortablement le club espagnol.

"Bien sûr, je peux me tromper, mais je pense que Manchester City est à un autre niveau. On ne peut jamais enterrer une équipe avec l'expérience et l'histoire du Real Madrid, mais je ne parierais pas sur elle. Je pense que c'est l'année de Manchester City", a commencé Wayne Rooney.

"La dynamique est différente à l'année dernière"

"Depuis le début de la saison, je pense que c'est la campagne où Pep Guardiola va enfin conquérir l'Europe avec City et le football que son équipe joue ces derniers mois et la façon dont elle atteint son apogée au bon moment n'ont fait que réaffirmer cette pensée", a-t-il ajouté.

Il a rappelé les erreurs de la saison dernière qui ont fini par coûter l'élimination aux Britanniques : "Il y a un an, Madrid a éliminé City, mais aujourd'hui la dynamique est différente. City est meilleur en défense et plus patient, mais le plus grand changement, c'est Erling Haaland. La saison dernière, à Bernabeu, l'équipe a connu cinq minutes de folie qui lui ont fait perdre le match".

"Avec Haaland, cela ne serait pas arrivé. Le Real Madrid n'aurait pas pu jouer de la même manière. Dans les deux matches, ils ont eu des périodes où ils ont pris le ballon à City et ils ont pu le faire parce que City n'avait pas de réelle menace en contre-attaque", a conclu Wayne Rooney. La solidarité entre anglais est plus forte que la rivalité entre les clubs britanniques visiblement.