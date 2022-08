Wayne Rooney critique Mbappé

Wayne Rooney s'interroge sur Kylian Mbappé et son attitude.

Lors de la récente victoire du PSG sur Montpellier, le Bondynois s'est disputé avec Neymar pour savoir qui allait tirer un penalty.

Il a également été aperçu en train de pousser Messi après que l'Argentin ne lui ait pas passé le ballon.

La dispute a laissé Messi avec un regard stupéfait sur son visage, et la vidéo est devenue virale.

Il y a de plus en plus de spéculations sur le fait que Mbappé n'est pas sur la même longueur d'onde que le reste de ses coéquipiers, et son récent comportement ajoute de l'huile sur le feu.

Rooney n'est pas fan des frasques de Mbappé

L'ancienne star de Manchester United Wayne Rooney, aujourd'hui entraîneur de DC United en MLS, a émis des critiques acerbes à l'encontre de Mbappé et de ses frasques.

"Un joueur de 23 ans s'engage à pousser Messi", a-t-il déclaré à Depar Sports. "Je n'ai jamais vu un plus gros ego de toute ma vie.

"Quelqu'un devrait rappeler à Mbappé que lorsque Messi avait 23 ans, il avait déjà remporté quatre Ballon d'Or".