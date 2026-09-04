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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduit par

Watkins mène l'attaque d'Al Hilal dans le derby face à Al Shabab : le point sur la situation de Martinelli

Al Shabab vs Al Hilal
Al Shabab
Al Hilal
Saudi Pro League
O. Watkins
G. Martinelli
S. Inzaghi
Arabie saoudite
Angleterre
Brésil
Italie

Inzaghi annonce la composition d'Al-Zaeem

L'entraîneur italien d'Al-Hilal, Simone Inzaghi, a décidé de titulariser sa nouvelle recrue offensive anglaise Ollie Watkins pour le match face à Al-Shabab en Saudi Pro League.

Al-Hilal se déplace chez Al-Shabab ce vendredi, au SHG Arena de Riyad, la capitale saoudienne, dans le cadre de la cinquième journée de Saudi Pro League.

Inzaghi a dévoilé le onze de départ pour ce derby, avec Watkins qui mène la ligne d'attaque pour la première fois, après être entré en jeu en tant que remplaçant et avoir marqué un but lors de la victoire 3-0 contre Al-Ahli, mardi dernier, pour la troisième journée.

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L'attaquant anglais évoluera aux côtés de l'ailier néerlandais Crysencio Summerville et de Sultan Al-Mundhish, tandis que le Brésilien Gabriel Martinelli, la nouvelle recrue en provenance d'Arsenal, prendra place sur le banc des remplaçants.

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L'entraîneur italien a également fait revenir son joueur Mohamed Kanno au milieu de terrain, aux côtés du Serbe Sergej Milinković-Savić et du Portugais Rúben Neves, avec le retour de Nasser Al-Dawsari sur le banc des remplaçants.

Quant à la ligne défensive, elle a vu la titularisation du duo Hassan Tambakti et Moteb Al-Harbi, afin de compenser l'absence du défenseur Ali Lajami et du latéral français Theo Hernández, en raison d'une blessure.

À noter qu'Al-Hilal aborde ce derby en tête du classement du championnat saoudien avec 12 points, à la différence de buts devant Al-Nassr, deuxième, tandis qu'Al-Shabab occupe la treizième place avec 3 points.

La composition d'Al-Hilal est la suivante :

  • Gardien de but : Yassine Bounou
  • Défense : Mohammed Al-Mahzari - Kalidou Koulibaly - Hassan Tambakti - Moteb Al-Harbi
  • Milieu de terrain : Mohamed Kanno - Sergej Milinković-Savić - Rúben Neves
  • Attaque : Sultan Al-Mundhish - Ollie Watkins - Crysencio Summerville
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