Watkins : la gifle de Manchester City est la raison de mon arrivée à Al-Hilal

Ollie Watkins, l'Anglais et nouvel attaquant d'Al-Hilal, a dévoilé les secrets de son arrivée au club, expliquant que la victoire face à Manchester City lors de la Coupe du monde des clubs en avait été la raison.

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Al-Hilal s'était imposé face à City (4-3) en huitièmes de finale du Mondial des clubs l'an dernier, avant d'annoncer, hier dimanche, la signature de Watkins pour un contrat de 3 ans, en provenance d'Aston Villa.

Watkins a déclaré au service médias du club d'Al-Hilal : « Une étape formidable et particulière pour moi, je suis extrêmement heureux de rejoindre ce club prestigieux. »

Il a ajouté : « J'ai rejoint Al-Hilal parce que c'est le plus grand club d'Asie, celui qui a remporté le plus de titres, et il possède une immense base de supporters à travers le monde. Je souhaite rendre ces personnes heureuses, sans le moindre doute. »

Il a poursuivi : « J'ai hâte de commencer ma mission, et c'est une bonne chose que mon premier match ait lieu à domicile. J'ai hâte d'aider l'équipe à décrocher la victoire. »

Il a conclu : « La victoire d'Al-Hilal contre Manchester City a été l'une des choses qui m'ont le plus poussé à franchir cette étape et à découvrir ce club ainsi que tout le championnat saoudien. »