Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
GOAL

Traduit par

Watkins : la gifle de Manchester City est la raison de mon arrivée à Al-Hilal

O. Watkins
Al Hilal
Manchester City
Saudi Pro League
Angleterre
Arabie saoudite

Déclarations fracassantes de la nouvelle recrue

Ollie Watkins, l'Anglais et nouvel attaquant d'Al-Hilal, a dévoilé les secrets de son arrivée au club, expliquant que la victoire face à Manchester City lors de la Coupe du monde des clubs en avait été la raison.

À lire aussi : des milliards et un fair-play financier respecté, le choc Benzema et l'attaque en or compromettent Al-Hilal !

Al-Hilal s'était imposé face à City (4-3) en huitièmes de finale du Mondial des clubs l'an dernier, avant d'annoncer, hier dimanche, la signature de Watkins pour un contrat de 3 ans, en provenance d'Aston Villa.

Watkins a déclaré au service médias du club d'Al-Hilal : « Une étape formidable et particulière pour moi, je suis extrêmement heureux de rejoindre ce club prestigieux. »

Billets des matchs de la Saudi Pro LeagueAchetez votre billet dès maintenant !

Saudi Pro League
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Coventry crest
Coventry
COV

Il a ajouté : « J'ai rejoint Al-Hilal parce que c'est le plus grand club d'Asie, celui qui a remporté le plus de titres, et il possède une immense base de supporters à travers le monde. Je souhaite rendre ces personnes heureuses, sans le moindre doute. »

Il a poursuivi : « J'ai hâte de commencer ma mission, et c'est une bonne chose que mon premier match ait lieu à domicile. J'ai hâte d'aider l'équipe à décrocher la victoire. »

Il a conclu : « La victoire d'Al-Hilal contre Manchester City a été l'une des choses qui m'ont le plus poussé à franchir cette étape et à découvrir ce club ainsi que tout le championnat saoudien. »

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google