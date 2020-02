Watford - Abdoulaye Doucouré rêve encore de l'Equipe de France

Encore buteur samedi face à Brighton (1-1), Abdoulaye Doucouré est en forme en ce début d'année 2020. Au point de venir toquer à la porte des Bleus ?

Encore buteur samedi face à (1-1), Abdoulaye Doucouré est en forme en ce début d'année 2020, lui qui évolue pourtant dans une équipe de classée 19ème de . Depuis son arrivée en 2016 en provenance du , le Français s'est imposé comme un cadre des Hornets, où son profil de joueur box to box est particulièrement apprécié. Malgré une belle popularité Outre-Manche, le joueur de 27 ans n'a encore jamais joué en sélection.

"L’équipe de me tient toujours à cœur​"

S’il est passé par toutes les catégories de jeunes en équipe de France et compte une sélection avec les Espoirs tricolores, Abdoulaye Doucouré n'a en effet jamais été convoqué chez les Bleus par Didier Deschamps, victime de l'importante concurrence qui règne à son poste. Toutefois, le numéro 16 de Watford n'est pas résigné à l'idée d'avoir sa chance à l'avenir, soucieux de s'accrocher à ce rêve qui l'anime depuis l'enfance.

"L’équipe de France me tient toujours à cœur. C’est un objectif qui devient de plus en plus compliqué. Ç’a toujours été mon rêve, c’est quelque chose pour lequel je me battrai le plus longtemps possible. Je pense que je suis à un âge où j’ai encore le temps, ma décision n’est pas arrêtée. Bien sûr que je vise l’équipe de France, mais l’équipe du ne m’a pas forcément approché pour l’instant. On verra dans les années à venir", a ainsi déclaré Abdoulaye Doucouré lors d’un entretien accordé à Canal Plus. Pour y parvenir, nul doute que quitter les Hornets serait déjà une étape à ne pas négliger...