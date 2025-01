FC Valence vs Real Madrid

Comment regarder le match de La Liga entre Valence et le Real Madrid, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les nouvelles sur les deux équipes.

Ce samedi soir, le Real Madrid se déplace à Mestalla pour affronter Valence dans un match crucial. Après les intempéries qui ont frappé la région, Valence espère rebondir et amorcer une nouvelle dynamique sous la direction de son nouvel entraîneur, Carlos Corberán. De son côté, le Real Madrid vise une victoire pour passer devant l’Atlético de Madrid et prendre cinq points d’avance sur le FC Barcelone en Liga.

Mbappé attendu pour confirmer

Valence, en grande difficulté cette saison, place beaucoup d’espoirs dans l’arrivée de Corberán. L’ancien entraîneur de West Bromwich, connu pour sa rigueur tactique et sa capacité à motiver ses joueurs, a pour mission de sortir son équipe des bas-fonds du classement. Ses débuts à Mestalla s’annoncent cependant compliqués face à un Real Madrid qui affiche une solidité remarquable et une attaque redoutable composée de Vinicius, Rodrygo, et Kylian Mbappé.

Le Real Madrid, dirigé par Carlo Ancelotti, arrive à Mestalla avec l’ambition de poursuivre sur sa lancée. En plus de ses objectifs collectifs, le club madrilène compte sur Kylian Mbappé, qui a brillé en décembre et été élu meilleur joueur de la Liga pour ce mois exceptionnel. Ce premier match de 2025 sera l’occasion pour lui de confirmer sa forme étincelante et de continuer à porter l’attaque madrilène.

Valence veut se relancer avec Corberan

Pour Valence, les chiffres sont inquiétants. Avec une attaque en panne d’efficacité (seulement 15 % des tirs cadrés) et une défense souvent prise en défaut, la mission s’annonce ardue. Carlos Corberán devra mobiliser des cadres comme José Gayà et le gardien Mamardashvili, tout en espérant un sursaut collectif pour contrer la puissance madrilène.

Ce duel ne se limite pas à un simple affrontement. Pour Valence, il s’agit de montrer des signes de renouveau et de redonner espoir à Mestalla. Pour le Real Madrid, c’est l’occasion de confirmer sa domination en Liga et d’affirmer ses ambitions pour le titre. Et pour Kylian Mbappé, ce match représente un test important pour montrer qu’il est prêt à continuer de marquer de son empreinte cette nouvelle année.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder, y compris la chaîne de télévision, les détails de streaming et plus encore.

Sur quelle chaine suivre le match Valence - Real Madrid ?

La rencontre entre Valence et le Real Madrid sera à suivre ce vendredi à partir de 21h sur la chaine BeIN Sports 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Comment regarder depuis n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, découvrez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Heure du coup d'envoi de Valence vs Real Madrid

LaLiga - LaLiga Estadio Mestalla

Le match se déroulera au Stade Mestalla vendredi, avec un coup d'envoi à 21h, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe de Valence

L'équipe locale sera privée du milieu de terrain Pepelu, qui purge une suspension d'un match, tandis que la disponibilité de Fran Pérez dépendra d'une évaluation tardive de sa condition physique.

Thierry Correia, José Luis Gayà, et Mouctar Diakhaby restent indisponibles en raison de blessures persistantes.

Infos de l'équipe du Real Madrid

David Alaba a repris l'entraînement léger, mais Dani Carvajal et Éder Militão sont out pour la saison, tandis que Ferland Mendy est à nouveau opérationnel.

Pour le Real Madrid, la principale nouvelle est le retour de Vinícius Júnior après avoir manqué le dernier match de 2024 en raison d'une suspension.

Carlo Ancelotti pourrait opter pour une rotation avec les prochains matchs en Copa del Rey et la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite.

Forme

Confrontations directes

Classements