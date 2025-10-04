Real Madrid - Villarreal : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Les murs du Santiago Bernabéu tremblent. Une semaine après l'humiliation subie dans le derby face à l'Atlético (5-2), le Real Madrid aborde la réception de Villarreal ce samedi soir dans un climat de crise larvée. Entre la fronde d'un cadre, un vestiaire qui gronde contre son coach et une défense décimée, ce choc au sommet de la Liga est un test à très haut risque pour Xabi Alonso et son équipe.

L'affaire Valverde et la révolte du vestiaire

Le feu couve à Madrid. "L'affaire Valverde", qui aurait refusé de dépanner au poste d'arrière droit, a éclaté au grand jour, révélant des tensions profondes. La méritocratie stricte imposée par Xabi Alonso irriterait plusieurs cadres du vestiaire. Vinicius Jr s'agace de ses remplacements, d'autres s'étonnent de voir le jeune Mastantuono leur passer devant dans la hiérarchie... L'autorité du nouvel entraîneur est déjà mise à l'épreuve.

Mbappé, la seule lumière dans la tempête

Au milieu de cette tempête, un homme continue de briller de mille feux et maintient le navire à flot : Kylian Mbappé. Avec 13 buts en 9 matchs toutes compétitions confondues, dont un triplé en milieu de semaine, le Français est la seule véritable certitude du moment. Sa forme ahurissante et son efficacité clinique contrastent avec les doutes qui entourent le reste de l'équipe.

Villarreal, le piège parfait

Face à ce géant fragilisé et privé de nombreux défenseurs sur blessure, Villarreal arrive en pleine confiance. Troisième de Liga avec trois victoires de rang et la meilleure défense du championnat, le "Sous-Marin Jaune" de l'expérimenté Marcelino a tout de l'invité parfait pour tendre un piège. L'occasion est historique pour Villarreal de frapper un grand coup au Bernabéu et de dépasser son adversaire au classement.

Sur quelle chaine suivre le match Real Madrid - Villarreal ?

🌍 Où voir le match à l’international France BeIN Sports 2 🌍 MENA BeIN Sports MENA 1, BeIN Connect, TOD 🇵🇹🇮🇹🇩🇪 Portugal, Italie, Allemagne DAZN (streaming) 🇬🇧 Royaume-Uni Premier Sports 1 UK 🇧🇦 Balkans Arena Premium 1 🇳🇱 Pays-Bas Ziggo Sport

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Horaire et lieu du match Real Madrid - Villarreal

LaLiga - LaLiga Estadio Bernabeu

La rencontre entre le Real Madrid et Villarreal aura lieu ce samedi à Santiago Bernabeu a partir de 21 heures, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe du Real Madrid

Le Real devra encore se passer de Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Ferland Mendy et Antonio Rüdiger, mais Éder Militão devrait faire son retour après une gêne à la cheville.

Xabi Alonso envisage plusieurs changements, dont un possible passage à une défense à trois pour pallier les absences, avec Aurélien Tchouaméni susceptible d’y être repositionné. Jude Bellingham et Eduardo Camavinga devraient débuter, tandis que Kylian Mbappé et Vinícius Júnior pourraient former le duo offensif dans un 3-4-1-2.

Federico Valverde est également pressenti pour débuter, alors que son avenir continue d’alimenter les rumeurs.

Infos de l'équipe de Villarreal

Villarreal devra faire sans Logan Costa, Willy Kambwala, Juan Foyth et Pau Cabanes, tous blessés, tandis que Ayoze Pérez et Gerard Moreno restent incertains.

En attaque, Georges Mikautadze devrait être reconduit et pourrait être associé à Nicolas Pépé si Pérez est finalement trop juste. Plusieurs changements sont attendus par rapport à l’équipe alignée face à la Juventus : Luiz Junior devrait retrouver sa place dans les buts, tandis que Sergi Cardona, Thomas Partey, Alberto Moleiro et Ilias Akhomach sont pressentis pour débuter.

