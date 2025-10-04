Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Naim Beneddra

Real Madrid - Villarreal : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

En pleine crise interne après l'affaire Valverde et l'humiliation du derby, le Real Madrid, toujours diminué, affronte le redoutable Villarreal ce samedi soir.

Les murs du Santiago Bernabéu tremblent. Une semaine après l'humiliation subie dans le derby face à l'Atlético (5-2), le Real Madrid aborde la réception de Villarreal ce samedi soir dans un climat de crise larvée. Entre la fronde d'un cadre, un vestiaire qui gronde contre son coach et une défense décimée, ce choc au sommet de la Liga est un test à très haut risque pour Xabi Alonso et son équipe.

Le duel de La Liga entre le Real Madrid et Villarreal promet des moments palpitants, accessibles via différentes plateformes de streaming. Afin d'optimiser vos paris sur ce match, il peut être bénéfique de profiter des bonus de paris sportifs, augmentant ainsi vos chances de gagner tout en suivant l'action.

L'affaire Valverde et la révolte du vestiaire

Le feu couve à Madrid. "L'affaire Valverde", qui aurait refusé de dépanner au poste d'arrière droit, a éclaté au grand jour, révélant des tensions profondes. La méritocratie stricte imposée par Xabi Alonso irriterait plusieurs cadres du vestiaire. Vinicius Jr s'agace de ses remplacements, d'autres s'étonnent de voir le jeune Mastantuono leur passer devant dans la hiérarchie... L'autorité du nouvel entraîneur est déjà mise à l'épreuve.

FBL-EUR-C1-REAL MADRID-KAIRAT ALMATYGetty Images

Mbappé, la seule lumière dans la tempête

Au milieu de cette tempête, un homme continue de briller de mille feux et maintient le navire à flot : Kylian Mbappé. Avec 13 buts en 9 matchs toutes compétitions confondues, dont un triplé en milieu de semaine, le Français est la seule véritable certitude du moment. Sa forme ahurissante et son efficacité clinique contrastent avec les doutes qui entourent le reste de l'équipe.

Villarreal, le piège parfait

Face à ce géant fragilisé et privé de nombreux défenseurs sur blessure, Villarreal arrive en pleine confiance. Troisième de Liga avec trois victoires de rang et la meilleure défense du championnat, le "Sous-Marin Jaune" de l'expérimenté Marcelino a tout de l'invité parfait pour tendre un piège. L'occasion est historique pour Villarreal de frapper un grand coup au Bernabéu et de dépasser son adversaire au classement.

Sur quelle chaine suivre le match Real Madrid - Villarreal ?

🌍 Où voir le match à l’international
FranceBeIN Sports 2
🌍 MENABeIN Sports MENA 1, BeIN Connect, TOD
🇵🇹🇮🇹🇩🇪 Portugal, Italie, AllemagneDAZN (streaming)
🇬🇧 Royaume-UniPremier Sports 1 UK
🇧🇦 BalkansArena Premium 1
🇳🇱 Pays-BasZiggo Sport

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder des jeux avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors de la diffusion en streaming. Si vous n'êtes pas sûr du VPN à utiliser, consultez le guide de GOAL des meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Real Madrid - Villarreal

crest
LaLiga - LaLiga
Estadio Bernabeu

La rencontre entre le Real Madrid et Villarreal aura lieu ce samedi à Santiago Bernabeu a partir de 21 heures, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Real Madrid vs Villarreal compositions

Real MadridHome team crest

4-2-3-1

Formation

4-4-2

Home team crestVIL
1
T. Courtois
8
C
F. Valverde
24
D. Huijsen
18
A. Carreras
3
Eder Militao
14
A. Tchouameni
19
D. Ceballos
7
Vinicius Junior
15
A. Guler
30
F. Mastantuono
10
Kylian Mbappé
25
A. Tenas
12
R. Veiga
15
S. Mourino
23
S. Cardona
4
R. Marin
18
P. Gueye
16
T. Partey
14
C
S. Comesana
17
T. Buchanan
20
A. Moleiro
21
T. Oluwaseyi

4-4-2

VILAway team crest

RMA
-Équipe de départ

Remplaçants

Entraineur

  • X. Alonso

VIL
-Équipe de départ

Remplaçants

Entraineur

  • Marcelino Garcia Toral

Blessures et joueurs suspendus

Blessures et suspensions

Blessures et suspensions

Infos de l'équipe du Real Madrid

Le Real devra encore se passer de Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Ferland Mendy et Antonio Rüdiger, mais Éder Militão devrait faire son retour après une gêne à la cheville.

Xabi Alonso envisage plusieurs changements, dont un possible passage à une défense à trois pour pallier les absences, avec Aurélien Tchouaméni susceptible d’y être repositionné. Jude Bellingham et Eduardo Camavinga devraient débuter, tandis que Kylian Mbappé et Vinícius Júnior pourraient former le duo offensif dans un 3-4-1-2.

Federico Valverde est également pressenti pour débuter, alors que son avenir continue d’alimenter les rumeurs.

Infos de l'équipe de Villarreal

Villarreal devra faire sans Logan Costa, Willy Kambwala, Juan Foyth et Pau Cabanes, tous blessés, tandis que Ayoze Pérez et Gerard Moreno restent incertains.

En attaque, Georges Mikautadze devrait être reconduit et pourrait être associé à Nicolas Pépé si Pérez est finalement trop juste. Plusieurs changements sont attendus par rapport à l’équipe alignée face à la Juventus : Luiz Junior devrait retrouver sa place dans les buts, tandis que Sergi Cardona, Thomas Partey, Alberto Moleiro et Ilias Akhomach sont pressentis pour débuter.

La forme des deux équipes

RMA
-Forme

Buts marqués (encaissés)
15/7
Match à plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

VIL
-Forme

Buts marqués (encaissés)
7/5
Match à plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Historique des confrontations

RMA

Derniers matches

VIL

3

Victoires

1

Nul

1

14

Buts marqués

9
Match à plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

