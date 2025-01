Comment regarder le match de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Salzbourg, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

Real Madrid visera à soulager une partie de la pression entourant leur campagne de Ligue des Champions alors qu'ils se préparent à accueillir Red Bull Salzburg mercredi soir.

L'équipe de Carlo Ancelotti a affiché une solide forme récemment, restant invaincue lors de 10 de leurs 11 derniers matchs toutes compétitions confondues. Une victoire dominante 4-1 contre Las Palmas a démontré leur confiance, avec Madrid marquant et menant dans les deux mi-temps. Cependant, des vulnérabilités défensives persistent, car ils ont encaissé des buts dans chacune de leurs six sorties en Ligue des Champions cette saison.

En revanche, Salzburg a eu du mal à trouver sa place dans la compétition cette année, subissant cinq défaites en six matchs. Leur plus récent revers était une défaite 3-0 à domicile contre le PSG. Bien qu'ils soient en dehors des places de playoff, à cinq points du top 24, une mince chance de progression existe encore.

Ici, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur comment regarder, y compris la chaîne TV, les détails de streaming, et plus encore.

Comment regarder Real Madrid vs Salzburg en ligne - chaînes TV & diffusions en direct

Aux États-Unis (US), le match de l'UEFA Champions League entre RB Leipzig et Salzbourg sera disponible en direct et en streaming en ligne via Paramount+ (inscrivez-vous pour l'essai gratuit de 7 jours), DirecTV Stream, UniMas, TUDN, et ViX (avec Sling TV).

Consultez le Centre de Match en Direct de GOAL pour les mises à jour.

Comment regarder n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder des matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous n'êtes pas sûr du VPN à utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Heure de coup d'envoi Real Madrid vs Salzbourg

Ligue des Champions - Ligue des Champions Estadio Santiago Bernabeu

Le match de la Ligue des champions de l'UEFA entre le Real Madrid et Salzbourg se jouera au stade Santiago Bernabeu à Madrid, en Espagne.

Il débutera à 12h00 PT/15h00 ET le mercredi 22 janvier, aux États-Unis.

Infos équipe & effectifs

Nouvelles de l'équipe Real Madrid

Madrid sera privé des services de Lucas Vázquez, qui est suspendu après avoir accumulé trois cartons en compétitions continentales, et de Dani Carvajal écarté en raison d'une blessure. Federico Valverde a remplacé dans le rôle d'arrière droit contre Liverpool et pourrait reprendre cette position. Alternativement, Aurélien Tchouaméni, qui a prouvé sa polyvalence en défense, pourrait intervenir s'il se rétablit à temps, ayant manqué le match du week-end.

Le retour de Vinícius Júnior et Luka Modrić, qui étaient suspendus pour le match de championnat du week-end, est un atout pour Ancelotti. Les deux joueurs devraient réintégrer directement le onze de départ, d'autant plus que Eduardo Camavinga est très incertain en raison d'une blessure.

Nouvelles de l'équipe Salzbourg

Pour Salzbourg, l'absence de joueurs clés Karim Konaté et Maurits Kjærgaard, tous deux écartés pour des blessures de longue durée, est un coup dur. De plus, Alexander Schlager et Bobby Clark (maladie), ainsi que Amar Dedić (cheville) et Daouda Guindo (genou), restent incertains après avoir manqué leur récent match amical.

Après un début impressionnant au club qui l'a vu marquer 12 buts en 26 apparitions, l'attaquant Fernando a été vendu à Bragantino la semaine dernière après des problèmes de blessures persistants. Salzbourg a recruté Karim Onisiwo comme remplaçant, arrivé gratuitement de Mayence. L'attaquant, de retour en Autriche après près de neuf ans, a eu un impact immédiat en marquant lors d'un match amical contre Midtjylland. Cependant, il n'est pas éligible pour participer à ce match de Ligue des champions.

Forme

Face-à-face

RMA Dernier match SAL 1 0 0 Salzburg 0 - 1 Real Madrid 1 Buts marqués 0 Match à plus de 2,5 buts 0/1 Les deux équipes ont marqué 0/1

Classements

