Mamelodi Sundowns - Dortmund : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Mamelodi Sundowns et Dortmund s’affrontent samedi pour le compte de la 2e journée du Mondial des clubs. Les dernières infos ici.

La Coupe du monde des clubs suit son cours aux Etats-Unis depuis son ouverture le 14 juin dernier. La compétition est déjà à sa deuxième journée avec de grandes surprises sur les stades. Samedi, le club sudafricain des Mamelodi Sundowns va essayer de créer un exploit face aux Allemands du Borussia Dortmund.

Mamelodi Sundowns en quête d’exploit

Les Mamelodi Sundowns continuent d’imposer leur suprématie sur le football sud-africain. Champions pour la septième fois d’affilée, les hommes de Miguel Cardoso ont une nouvelle fois dominé la Premier Soccer League en 2024/2025, bouclant l’exercice avec une avance confortable de 12 points sur leur plus proche poursuivant. Une performance ponctuée par une série finale impressionnante de six victoires consécutives, confirmant l’excellente dynamique de l’équipe.

Seul accroc dans cette saison quasi parfaite : leur revers en finale de la Ligue des Champions africaine, face aux Égyptiens de Pyramids (2-3 sur l’ensemble des deux manches). Un échec vite digéré. Entrés en lice dans la Coupe du Monde des Clubs face aux Sud-Coréens d’Ulsan Hyundai, les Sundowns ont entamé leur parcours avec autorité grâce à un succès 1-0, signé par leur buteur maison Iqraam Rayners, auteur de 14 réalisations et 9 passes en championnat. Un résultat qu’ils souhaitent bien récidiver face au BVB.

Dortmund doit se remettre à l’endroit

De l’autre côté, le Borussia Dortmund aborde cette compétition après une saison de Bundesliga en demi-teinte. Longtemps irréguliers, les hommes de Niko Kovac ont fini par trouver leur rythme dans le sprint final, signant sept victoires et un nul sur leurs huit derniers matches pour s’assurer une précieuse 4e place, synonyme de retour en Ligue des Champions.

Cependant, leur entrée en matière dans ce Mondial des Clubs a laissé un goût d’inachevé. Opposés à Fluminense, les Borussen ont été incapables de faire sauter le verrou brésilien, concédant un nul vierge (0-0). Si la solidité défensive reste une satisfaction, le compartiment offensif n’a pas répondu aux attentes, malgré la présence de talents confirmés comme Serhou Guirassy (21 buts en Bundesliga), Julian Brandt, Karim Adeyemi ou Jamie Bynoe-Gittens. Face à une formation sud-africaine en pleine confiance, bien en place défensivement et portée par la créativité des Brésiliens Lucas Ribeiro et Arthur Sales, Dortmund devra hausser le ton. L’équipe allemande reste favorite sur le papier, mais les Sundowns, libérés de toute pression, rêvent d’un coup d’éclat qui marquerait leur histoire.

Ci-dessous, GOAL vous présente tout ce que vous devez savoir sur comment regarder, y compris la chaîne TV, les détails de streaming et plus encore.

Sur quelle chaine regarder Mamelodi Sundowns FC - Borussia Dortmund ?

Le match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre Sundowns FC et Dortmund sera disponible pour regarder et diffuser en ligne en direct via DAZN, qui diffuse les 63 matchs de la CWC gratuitement dans le monde entier.

Comment regarder n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous pourriez avoir besoin d'utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous n'êtes pas sûr de quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Mamelodi Sundowns FC vs Borussia Dortmund

Le match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre Sundowns FC et Dortmund se jouera au TQL Stadium à Cincinnati, Ohio.

Le coup d'envoi sera donné à 18h00 le samedi 21 juin 2025, heure française.

Infos des effectifs et équipes

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos de l'équipe de Mamelodi Sundowns FC

Portés par un public bruyant et fidèle, les Mamelodi Sundowns ont entamé leur tournoi dans une ambiance survoltée. Star de l’équipe et chouchou des supporters, Themba Zwane a signé son retour dans le onze de départ avec le brassard de capitaine au bras.

En défense, Keanu Cupido, titularisé pour une rare apparition, a saisi sa chance et pourrait conserver sa place. Devant, l’attaquant Lebo Mothiba, entré en jeu à deux reprises depuis le début du tournoi, pousse pour connaître sa première titularisation.

Infos de l'équipe de Borussia Dortmund

Du côté du Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck et Emre Can manquaient à l’appel lors de la dernière rencontre en raison de blessures. En revanche, le jeune Jobe Bellingham a effectué ses débuts en entrant en cours de match. Il pourrait bénéficier de davantage de temps de jeu cette fois-ci.

Autres remplaçants remarqués : Felix Nmecha et Jamie Bynoe-Gittens, auteurs de belles entrées en jeu. Leur prestation a séduit le staff, et les deux jeunes talents postulent désormais à une place de titulaire.

