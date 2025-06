Inter Milan - River Plate : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Inter vs River Plate

Une affiche sous haute tension entre l’Inter et River, avec une qualification en jeu… et un troisième larron prêt à tout chambouler.

La dernière journée du groupe E de la Coupe du Monde des Clubs s’annonce électrique. Dans la nuit de mercredi à jeudi, Inter Milan et River Plate croisent le fer à Seattle, dans une rencontre cruciale pour les huitièmes de finale. Derrière ce choc au sommet, une menace silencieuse plane : Monterrey pourrait bien rafler la mise si les deux géants trébuchent.

Un duel à couteaux tirés

À égalité parfaite avec 4 points chacun, l’Inter (+1) et River Plate (+2) jouent gros. Un match nul pourrait suffire aux Italiens pour valider leur ticket, mais pas à leurs adversaires du soir. Car pendant ce temps-là, Monterrey, en embuscade, affronte les Japonais de Urawa Red Diamonds, déjà éliminés. Si les Mexicains et Sergio Ramos s’imposent et que le choc Inter-River accouche d’un match nul avec moins de quatre buts, River serait éjecté de la première place. Le moindre détail va compter. Le suspense est total, le piège aussi.

L’Inter cherche toujours la bonne formule

Le club lombard peine à retrouver son autorité habituelle. Éliminés sans gloire en finale de Ligue des champions, privés du Scudetto, Benjamin Pavard, Marcus Thuram et leurs coéquipiers peinent à se relancer. Lors de cette Coupe du monde des clubs, les signaux ne sont pas rassurants. Accrochés par Monterrey (1-1), puis vainqueurs de justesse contre Urawa (2-1), les Milanais n’ont pas convaincu. La défense tangue, et devant, Lautaro et ses partenaires peinent à se montrer tranchants.

River, séduisant mais frustré

Du côté argentin, la situation est différente. Les Millonarios, sans briller par leur réalisme, ont montré un visage solide. Après une victoire logique contre Urawa (3-1) d’entrée, ils n’ont pas su faire la différence face à Monterrey (0-0), malgré une large domination. Avec 18 tirs pour zéro but, l’efficacité offensive fait défaut. Pour éviter l’élimination, une victoire est désormais obligatoire face aux Italiens cette nuit.

Horaire et lieu du match Inter Milan vs River Plate

Le match se jouera au Lumen Field mercredi, le coup d'envoi est à 03h00, heure française, ce jeudi 26 juin 2025.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe de l'Inter

L’Inter Milan aborde ce match avec une liste de blessés particulièrement longue. Des cadres comme Denzel Dumfries, Hakan Çalhanoğlu, Marcus Thuram, Davide Frattesi, Yann Bisseck, Benjamin Pavard et Piotr Zieliński sont tous forfaits, indisponibles pour cette rencontre décisive.

Ces absences obligent Cristian Chivu à composer avec un groupe restreint, notamment au milieu de terrain et en défense. Il devra s’en remettre à des éléments clés comme Nicolò Barella, Henrikh Mkhitaryan et Alessandro Bastoni pour maintenir l’équilibre de l’équipe.

Malgré ces coups durs, l’Inter conserve des arguments offensifs avec Lautaro Martínez et le jeune Esposito, qui auront la lourde tâche de porter le danger dans le camp adverse.

Infos de l'équipe de River Plate

River Plate doit également faire face à de sérieux problèmes de disponibilité. Trois joueurs sont suspendus pour ce match : Kevin Castaño, Enzo Pérez et Giuliano Galoppo, tous titulaires potentiels.

Autre mauvaise nouvelle : Sebastián Driussi souffre d’une entorse grave à la cheville contractée en phase de groupes, et ne rejouera probablement plus dans ce tournoi. Un coup dur pour les ambitions offensives des Argentins.

Malgré tout, la profondeur de banc de River reste un atout. Le club pourra notamment compter sur le jeune prodige Franco Mastantuono pour faire la différence et espérer valider sa place en phase à élimination directe.

La forme des deux équipes

Confrontations directes

