Walker ne voulait pas "devenir un meme" face à Vinicius

Le défenseur de Manchester City, Kyle Walker, s'est adressé à la presse avant le match contre le Real Madrid mercredi

Walker a révélé qu'il avait donné une accolade à Vinicius Junior par respect après le match aller de la demi-finale de la Ligue des champions.

Il s'agit d'un thème récurrent et constant en Espagne cette saison, et une fois de plus, l'ours a été piqué par une question posée à Walker au sujet de Vinicius par la presse en visite.

Tout d'abord, Walker a été interrogé sur la raison pour laquelle il est allé serrer Vinicius dans ses bras après le match à Santiago Bernabéu.

"Je suis allé le prendre dans mes bras parce qu'il a essayé de me faire une pichenette, n'essayez pas ça, je ne veux pas devenir un mème. Non, mais nous avons eu une bonne bataille, j'ai beaucoup de respect pour lui, quand cela a été un bon match, une bonne bataille, et à la fin, vous montrez votre respect. Mais demain, au coup de sifflet, tout cela disparaît et c'est le chien qui mange le chien".

A la question de savoir si Vinicius était un joueur provocateur, Walker a admis que Vinicius connaissait les arcanes du jeu, mais n'y voyait rien d'extraordinaire.

"Je ne dirais pas qu'il est provocateur. Mais c'est un très bon joueur, il fait ce qu'il faut pour aider son équipe. J'essaie de ne pas me mêler aux joueurs qui essaient de m'énerver et de me dénigrer.

"S'il tombe facilement et demande des cartons jaunes, cela fait partie du jeu. Il y en a toujours, mais il ne faut pas lui enlever son football. C'est un excellent joueur.

Vinicius a manifestement subi d'horribles abus raciaux en Espagne cette saison, qui n'ont pas encore reçu la réponse qu'ils méritent.

L'un des contre-arguments madrilènes à la "provocation" de Vinicius est que le Brésilien ne semble pas se disputer en Ligue des champions. Cependant, il est également vrai que contre Manchester City, il a joué avec une attitude totalement différente de celle qu'il avait montrée contre Osasuna quelques jours auparavant en finale de la Copa del Rey.