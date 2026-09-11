Walid Al-Farraj sort de son silence : Al-Ittihad a déjoué les pronostics et retrouvé son prestige

Le journaliste Walid Al-Farraj a salué la victoire remportée par Al-Ittihad face à Al-Faisaly sur le score de 3-1, dans le cadre de la septième journée du championnat Roshn Saudi League, soulignant que l'équipe avait réussi à changer l'image que l'on projetait sur elle avant le début de la saison, après que certains avaient cru qu'elle ne serait qu'un « invité d'honneur », avant que les joueurs ne refusent de céder au découragement et ne commencent à restaurer le statut du Doyen.

Walid Al-Farraj a déclaré lors de son intervention dans l'émission « Rotana Sport avec Walid » : « Quand Al-Ittihad gagne, l'humeur est au beau fixe », en référence à l'état de bonheur qui accompagne les supporters du Doyen lorsque leur équipe s'impose, soulignant que la victoire se reflète clairement sur l'atmosphère qui entoure le club.

Al-Farraj a expliqué que les prévisions avant le début de la saison n'étaient pas en faveur d'Al-Ittihad, déclarant : « On s'attendait à ce qu'il soit un invité d'honneur cette saison et que commencent les critiques envers la direction, mais les joueurs ont refusé le découragement », insistant sur le fait que la réponse de l'équipe est venue sur le terrain et non en paroles.

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Le journaliste saoudien a ajouté : « La victoire appelle la victoire », exprimant l'importance des succès consécutifs pour donner à Al-Ittihad la confiance nécessaire afin de poursuivre son parcours, surtout après que l'équipe a réussi à conclure le duel face à Al-Faisaly sur trois buts à un.

Al-Farraj a indiqué que les résultats d'Al-Ittihad ont redonné espoir aux supporters du club, affirmant : « Al-Ittihad redonne espoir à la plus grande tribune du Royaume », dans un message qui reflète l'ampleur de l'impact des dernières victoires sur les partisans du Doyen, qui commencent à retrouver confiance en la capacité de leur équipe à rivaliser.

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Al-Farraj a prédit que le prochain match d'Al-Ittihad connaîtrait une affluence plus importante, déclarant : « Je m'attends au retour du public comme d'habitude lors du premier match au stade Al-Inma », dans un contexte d'optimisme qui commence à croître parmi les supporters de l'équipe après la victoire sur Al-Faisaly et l'élévation des ambitions.

Walid Al-Farraj a conclu ses propos par un message à caractère personnel envers Al-Ittihad, déclarant : « J'aime Al-Ittihad, et entre lui et moi il y a toute une vie », soulignant son long attachement au club et ses sentiments particuliers envers le Doyen, qui a poursuivi ses résultats positifs et engrangé trois nouveaux points après sa victoire 3-1 sur Al-Faisaly.