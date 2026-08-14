À peine le retour du journaliste saoudien Walid Al-Farraj à l'écran avait-il commencé qu'une séquence spontanée a attiré tous les regards, lorsqu'il s'est retrouvé quelques instants prisonnier du nom de son ancienne émission, dans une scène amusante qui a révélé que les années d'attachement à l'ancien nom ne s'étaient pas évanouies avec le simple passage à une nouvelle expérience médiatique.

Lors du lancement de sa nouvelle émission « Rotana Sport avec Walid », Al-Farraj s'est trompé machinalement en disant « Action avec Walid », le nom qu'il a présenté pendant de longues années au cours de son expérience précédente avec le groupe MBC, avant de rapidement remarquer son lapsus et de le corriger à l'antenne.

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Au lieu d'ignorer la situation ou de passer directement aux rubriques de l'émission, Al-Farraj a géré son erreur avec sa bonne humeur habituelle et a commenté : « Excusez-nous, nous ne nous sommes pas encore entraînés et les gars attendent une bavure dès le début », en référence à l'équipe de travail et aux téléspectateurs qui guettaient la moindre bévue lors de cette première apparition.

En peu de temps, la séquence est devenue un sujet largement partagé entre les téléspectateurs, d'autant qu'elle est survenue lors de la toute première apparition d'Al-Farraj dans le cadre de sa nouvelle expérience, offrant au lancement de l'émission un moment cocasse qui n'était pas prévu.

Le lapsus d'Al-Farraj paraît compréhensible au vu des longues années passées avec l'émission « Action avec Walid », qui est devenue durant cette période un élément essentiel de sa présence médiatique et de sa marque personnelle auprès du public sportif saoudien.

Après ce long attachement, le passage à « Rotana Sport avec Walid » place Al-Farraj devant un nouveau défi : non seulement présenter une émission différente, mais aussi se débarrasser des habitudes liées à l'expérience précédente.