Les échos de l'incident survenu lors du match entre Al-Hilal et Al-Taawoun ont dépassé les limites du terrain, après que les chants des supporters de l'équipe contre le Portugais Ruben Neves ont suscité une large controverse, notamment après qu'ils ont scandé le nom de son coéquipier disparu Diogo Jota dans une tentative de le déstabiliser durant la rencontre.

Al-Hilal avait remporté une large victoire face à Al-Taawoun, sur le score de (6-0), ce mardi soir, dans le cadre de la 7e journée du championnat de la Roshn Saudi League.

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Le journaliste Walid Al-Faraj a commenté l'incident lors de l'émission « Rotana Sport avec Walid », critiquant l'attitude des supporters d'Al-Taawoun et affirmant que la compétition sportive, aussi vive soit-elle, ne justifie pas d'exploiter la peine d'autrui ou de jouer sur ses sentiments.

Al-Faraj a déclaré : « Dire à Ronaldo "Messi", cela entre dans le cadre de la rivalité qui les oppose, mais scander à Neves, joueur d'Al-Hilal, le nom de son coéquipier décédé Jota, cela est un acte indigne. »

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Il a ajouté : « Comment peut-on jouer sur la peine des gens de cette manière ? Il faut avoir un peu d'humanité », dans un message de critique clair à l'égard des supporters qui ont choisi le nom du joueur disparu dans leurs chants à l'encontre de Neves.

Les déclarations d'Al-Faraj interviennent dans le contexte de la controverse qui a accompagné l'incident, après qu'il est apparu que le chant visait à déstabiliser psychologiquement Neves en évoquant la mémoire de son coéquipier disparu, ce qu'Al-Faraj a considéré comme un dépassement des limites acceptables dans la compétition sportive.

Le journaliste saoudien a insisté sur le fait que la provocation est un élément connu de l'ambiance du football, mais qu'il existe une différence entre la rivalité et les chants habituels d'une part, et l'exploitation d'une tragédie personnelle douloureuse et la tentative de la transformer en un moyen de pression sur un joueur à l'intérieur du terrain d'autre part.