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وليد الفراجActionMa3Waleed

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Walid Al-Faraj : les dépenses de la Saudi Pro League vont choquer tout le monde !

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Le journaliste saoudien réagit aux nouveautés de la Roshn Saudi League

Le journaliste saoudien Waleed Al-Farraj a affirmé que le volume des dépenses de la Saudi Pro League au cours de la période à venir surprendra tout le monde.

Al-Farraj a publié un tweet, via son compte personnel sur le site « X », dans lequel il a écrit : « Mon conseil à tout joueur saoudien dont le contrat se termine ou approche de son terme est de revoir ses exigences financières à la baisse ».

Il a précisé : « Je sais que les agents font pression et que les joueurs ont de grandes ambitions, mais la situation financière des clubs et la réduction du soutien aux recrutements seront un choc pour tout le monde ».

Il a conclu : « Le plus malin est celui qui saisit un contrat acceptable, car la période à venir sera marquée par une rigueur dans les dépenses ».

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Les déclarations de Waleed Al-Farraj viennent confirmer ce qu'il avait affirmé auparavant, à savoir que le volume des dépenses consacrées aux transferts dans le championnat saoudien sera moindre au cours de la période à venir, dans le cadre d'une orientation vers le recrutement de jeunes joueurs, plutôt que de stars de premier plan.

Cette politique s'est confirmée durant l'actuel mercato estival, la plupart des équipes s'étant tournées vers le recrutement de jeunes joueurs, sans engager la moindre star de premier plan du football mondial.

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