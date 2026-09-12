Walid Al-Faraj aux supporters d'Al-Taawoun : vous avez manqué d'humanité !

Les échos de l'incident survenu lors du match entre Al-Hilal et Al-Taawoun se sont propagés au-delà des limites du stade, après que les chants des supporters de l'équipe contre le Portugais Ruben Neves ont suscité une vive polémique, notamment lorsqu'ils ont scandé le nom de son coéquipier défunt Diogo Jota dans une tentative de le déstabiliser pendant la rencontre.

Al-Hilal s'était imposé largement face à Al-Taawoun sur le score de 6-0, ce mardi soir, dans le cadre de la 7e journée de la Saudi Pro League.

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L'homme de médias Walid Al-Farraj a commenté l'incident lors de l'émission « Rotana Sport avec Walid », critiquant le geste des supporters d'Al-Taawoun et affirmant que la compétition sportive, quelle que soit son intensité, ne justifie pas d'exploiter le chagrin d'autrui ni de jouer avec leurs sentiments.

Al-Farraj a déclaré : « Que tu dises "Messi" à Ronaldo, cela fait partie de la rivalité qui existe entre eux, mais scander vers Neves, joueur d'Al-Hilal, le nom de son coéquipier défunt Jota, c'est un acte inconvenant. »

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Il a ajouté : « Comment peux-tu jouer avec le chagrin des gens de cette façon ? Tu dois avoir un peu d'humanité », dans un message de critique manifeste adressé aux supporters qui ont choisi le nom du joueur défunt dans leurs chants à l'encontre de Neves.

Les propos d'Al-Farraj interviennent dans un contexte de polémique ayant entouré l'incident, après qu'il est apparu que le chant visait à déstabiliser psychologiquement Neves en évoquant la mémoire de son coéquipier défunt, ce qu'Al-Farraj a considéré comme un dépassement des limites acceptables dans la compétition sportive.

L'homme de médias saoudien a insisté sur le fait que la provocation est une composante connue de l'atmosphère du football, mais qu'il existe une différence entre la compétition et les chants habituels d'une part, et l'exploitation d'une tragédie personnelle douloureuse pour tenter d'en faire un moyen de pression sur un joueur à l'intérieur du terrain d'autre part.