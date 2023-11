Walid Acherchour tacle Longoria après son interview

Walid Acherchour s’est exprimé sur l’interview du président de l’OM, Pablo Longoria, lundi.

Pablo Longoria encaisse déjà les retours sur son entretien avec RMC Sport un peu plus tôt dans la journée. Le premier est celui de Walid Acherchour qui a fustigé les propos du président marseillais, notamment sur le changement d’entraîneurs sur le banc de l’OM.

Walid Acherchour détruit Pablo Longoria

Le changement constant d’entraîneur est l’une des caractéristiques de l’Olympique de Marseille, depuis l’arrivée de Pablo Longoria à la tête du club phocéen. Longtemps critiqué pour cette instabilité sur le banc, le président a révélé qu’il n’était pas le responsable du départ des entraîneurs de l’OM ces dernières saisons. Intervenant dans l’After Foot de RMC, le Walid Acherchour, tout en reconnaissant le travail abattu par Igor Tudor, s’est insurgé contre les propos de Longoria. « Il faudrait remercier Tudor parce qu’il a réussi à s’adapter à la transition Sampaoli l’an dernier et ça a plutôt bien fonctionné notamment dans le style de jeu qu’il a voulu faire évoluer. Mais, on l’a aussi répété cet été, de constamment changer d’entraîneur… alors il (Pablo Longoria, ndlr) explique en interview que c’est pas de sa faute mais de ces entraîneurs qui ont voulu partir. Globalement, un président, an ancien directeur sportif ou scout jugé avec cette compétence comme Pablo Longoria faire cette erreur aussi énorme, je trouve ça quand même dingue », lance le journaliste.

« C’est un grand manque de lucidité »

Pablo Longoria a admis plus tôt avoir commis une erreur en faisant venir Marcelino après le départ de Tudor en raison de l’opposition de styles. Mais Walid Acherchour trouve que c’est trop tard pour les regrets. « C’est tout à son honneur de faire son mea-culpa. Maintenant, ne pas voir que le jeu énergivore de Tudor avec tout ce que ça impliquait en termes d’adaptation tactique n’allait pas bousculer les choses avec une transition comme Marcelino qui est un coach plus scolaire avec un 4-4-2, etc. Je trouve que c’est un grand manque de lucidité et l’Olympique de Marseille le paie au prix cher actuellement. Moi, j’étais très très surpris par cette déclaration de Longoria », ajoute Acherchour.