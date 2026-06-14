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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Wahbi n’a pas réussi à libérer le Maroc de son blocage en Coupe du monde

Brésil vs Maroc
Brésil
Maroc
Coupe du monde
M. Ouahbi
Brésil
Maroc
É.-U.

Mohamed Wahbi, le sélectionneur du Maroc, n’a pas réussi à conjurer le « syndrome du premier match » des Lions de l’Atlas en Coupe du monde.

Les Lions de l’Atlas ont partagé les points (1-1) avec le Brésil ce dimanche, lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

En six participations précédentes, les Lions de l’Atlas n’ont jamais réussi à remporter leur match d’ouverture dans la compétition.

Lors de la Coupe du monde 1970, le Maroc avait débuté son parcours par une défaite 1-2 face à l’Allemagne.

En 1986, les Lions de l’Atlas avaient concédé un 0-0 inaugural contre la Pologne.

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En 1994, les Lions de l’Atlas s’étaient inclinés 1-0 face à la Belgique.

En 1998, les Lions de l’Atlas ont partagé les points avec la Norvège (2-2) lors de leur entrée en lice.

Lors de l’édition 2018, le Maroc a perdu son premier match 1-0 contre l’Iran, puis a fait match nul 0-0 contre la Croatie lors de son match d’ouverture de la Coupe du monde 2022.

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