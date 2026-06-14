L’entraîneur marocain Walid Regragui a indiqué que le gardien Yassine Bounou passerait des examens médicaux approfondis ce dimanche pour évaluer la gravité de sa blessure à l’épaule, survenue après un choc avec l’attaquant brésilien Raphinha.

L’incident est survenu lors de la rencontre de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde, disputée au stade MetLife, qui s’est conclue sur un match nul 1-1 entre le Maroc et le Brésil.

Le gardien de 35 ans s’est effondré sur la pelouse en se saisissant la partie supérieure du bras après un choc violent avec l’attaquant brésilien, qui fonçait vers lui à la 84^e minute, alors qu’il avait déjà semblé souffrir de douleurs au bas de la jambe gauche plus tôt dans la rencontre.

L’entraîneur des Lions de l’Atlas a confirmé après la rencontre que le portier souffrait d’une douleur au haut du corps et que des examens complémentaires, programmés ce week-end, préciseront l’étendue des lésions.

« Il y a eu un contact au niveau de l’épaule, rien de plus. Quand je l’ai vu, il m’a dit qu’il allait bien, mais il y a eu un léger contact et il ressentait une douleur », a expliqué Wahbi au micro d’ESPN.

« Nous devons réaliser des examens complémentaires. Même s’il a pu terminer le match, ce qui est positif, je ne peux rien dire de plus pour l’instant », a-t-il ajouté.

« Demain, nous en saurons plus. La situation ne semble pas grave pour l’instant, il sera prêt, incha’Allah, pour le prochain match, et nous sommes convaincus qu’il subira d’autres chocs au cours de ce tournoi », a-t-il conclu.

Le Maroc affrontera l’Écosse à Boston le 19 juin pour le compte de la 2^e journée du groupe C, puis Haïti à Atlanta cinq jours plus tard pour clore la phase de groupes.