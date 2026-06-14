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Wahbi estime que la performance du Maroc n’a rien d’« exceptionnel » face au Brésil

Brésil vs Maroc
Brésil
Maroc
Coupe du monde
M. Ouahbi
Brésil
Maroc
É.-U.

Mohamed Wahbi, le sélectionneur de l’équipe nationale marocaine, a estimé que ses joueurs n’avaient pas réalisé une performance exceptionnelle après le match nul 1-1 face au Brésil lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Wahbi a confié à BeIN Sports : « Avons-nous réalisé une performance exceptionnelle en première période ? Non, car nous avons déjà produit le même niveau de jeu contre la Norvège. »

« Nous avons appliqué notre plan de jeu, mais se mesurer à Carlo Ancelotti n’est jamais simple », a-t-il ajouté.

« Nous nous sommes adaptés aux ajustements brésiliens en seconde période et nous avons bien fermé les espaces défensifs », a-t-il expliqué.

Il a toutefois insisté : « Nous n’avions pas prévu de nous contenter de défendre, nous voulions offrir une prestation de qualité et convaincante. »

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« Nous n’avons pas remporté notre premier match, mais nous visons la victoire lors de la deuxième journée contre l’Écosse », a-t-il ajouté.

Il a conclu : « Ce sera un défi différent face à un adversaire différent, avec des problèmes et des solutions qui ne seront pas les mêmes que ce soir, mais la confiance est là. »

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