Mohamed Wahbi, le sélectionneur du Maroc, a dévoilé le onze de départ qui va défier l’Écosse dans quelques instants au stade Gillette, pour le compte de la deuxième journée de la Coupe du monde.

Les Marocains ont entamé leur campagne par un match nul palpitant face au Brésil (1-1), tandis que les Écossais ont battu Haïti 1-0 lors de leur entrée en lice.

Wahbi a choisi de conserver exactement le même onze que lors de la rencontre face au Brésil, sans opérer le moindre changement, pour ce deuxième acte entre les deux nations, après la victoire 3-0 des Lions de l’Atlas lors de leur unique affrontement, au Mondial 1998 en France.

Voici le onze marocain :

Gardien : Yassine Bounou

Défense : Achraf Hakimi, Nasser Mazraoui, Issa Diop, Chadi Riad

Milieu de terrain : Ayoub Bouaddi, Ezzedine Ounahi, Ismail Saibari, Bilal El Khannous, Naïl El Aïnaoui

Attaque : Ibrahim Diaz

De son côté, le sélectionneur écossais Stephen Clarke a dévoilé le onze suivant :

Gardien : Angus Gunn

Défense : Andy Robertson, Grant Hanley, Kieran Tierney, Jack Hendry, Nathan Patterson

Milieu de terrain : Scott McTominay, John McGinn, Ryan Christie, Lewis Ferguson

Attaque : Shee Adams