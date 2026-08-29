Le jeune milieu de terrain Thiago Pitarch, talent du Real Madrid, est entré dans le viseur de la sélection marocaine, après que le sélectionneur Mohamed Ouahbi s'est directement mobilisé pour le convaincre de choisir de représenter le Maroc lors de la prochaine étape.

Selon le site marocain « Hespress », Mohamed Ouahbi s'est rendu en Espagne afin de prendre contact avec Pitarch et d'ouvrir des négociations directes avec lui dans le but de le convaincre de représenter la sélection marocaine, en tirant parti des origines marocaines du joueur, malgré sa participation avec les sélections espagnoles dans les catégories d'âge inférieures.

La démarche de Ouahbi intervient à un moment où Pitarch vit une phase importante de sa carrière, après s'être rapproché d'entrer dans les plans de l'équipe première du Real Madrid, au vu de l'admiration qu'a manifestée l'entraîneur portugais José Mourinho pour ses qualités et ce qu'il a montré avec l'équipe de la « Castilla ».

Mourinho avait affirmé que Pitarch avait prouvé qu'il méritait sa place au sein du groupe premier, indiquant qu'il aurait sa chance avec l'équipe première dès qu'il atteindrait le niveau de préparation requis, mais lui a demandé dans le même temps de travailler sur le plan physique, de renforcer les muscles de ses jambes et d'augmenter sa masse musculaire.

Ces développements offrent à la sélection marocaine l'occasion d'agir tôt à l'égard d'un talent qui évolue au sein de l'un des plus grands clubs d'Europe, d'autant plus que Pitarch n'a pas encore tranché son choix au niveau de la sélection première, malgré son passé au sein des sélections espagnoles de jeunes.

La démarche de Ouahbi reflète une volonté d'attirer les talents d'origine marocaine présents dans les grands clubs européens, dans le but d'élargir l'éventail des choix devant la sélection nationale, surtout avec l'émergence de jeunes joueurs pouvant faire partie de l'avenir du Maroc.