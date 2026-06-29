Wahbi aligne le onze type du Maroc, tandis que Koeman ajuste le schéma tactique des Pays-Bas

Pour défier les Pays-Bas tôt ce mardi au stade de Monterrey (Mexique), lors des 32es de finale de la Coupe du monde 2026, l’entraîneur marocain Mohamed Wahbi a aligné son onze type.

L’attaque des Lions de l’Atlas est menée par Ismaël Saibari, soutenu par le trio Bilal El Khannous, Ibrahim Díaz et Ez Abde.

Voici la composition complète de l’équipe du Maroc :

Gardien : Yassine Bounou.

Défense : Hakimi, Diop, Chadi Riad, Mazraoui.

Milieu de terrain : Bouadi, Naïl El Aïnaoui, Ounahi.

Attaque : Diaz, El Khannous, Saibari.

De son côté, Ronald Koeman a modifié le schéma tactique qu’il avait utilisé tout au long de la phase de groupes de la Coupe du monde et a décidé d’aligner trois défenseurs centraux.

Les Pays-Bas abordent ainsi la rencontre avec un schéma en 3-4-3, alors que les « Moulins à vent » avaient l’habitude d’évoluer en 4-3-3 lors des matchs de la phase de groupes.

Le onze néerlandais est le suivant :

Gardien : Verbruggen.

Défense : Aki, Van Dijk, Van Hekke.

Milieu de terrain : Dumfries, Graafberg, De Jong, Van de Ven.

Attaque : Gakpo, Simons, Brobbey.

À noter que le vainqueur de cette rencontre affrontera en huitièmes de finale le Canada, qui a éliminé l’Afrique du Sud en s’imposant 1-0.