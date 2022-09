Voyages en train : Génésio prend la défense de Galtier

L'entraîneur rennais est venu au soutien de son homologue parisien après sa sortie maladroite concernant les transports du PSG.

Une "blague de mauvais goût". Voilà comment Christophe Galtier a qualifié sa réponse à une question concernant les modes de transport utilisés par le PSG pour ses déplacements. L'entraîneur parisien avait alors répondu sur le ton de l'ironie, affirmant que le club réfléchissait à se déplacer en char à voile, déclenchant un tollé.

"Voir des ministres taper sur un entraîneur, j'ai trouvé ça ridicule"

Accusé de ne pas se soucier de la question environnementale, le technicien parisien a tenu à clarifier ses propos mardi soir, après la victoire de son équipe face à la Juventus.

Ce mercredi, c'est son homologue rennais Bruno Génésio qui a pris sa défense : "La blague est de mauvais goût, mais je pense que ça a pris une ampleur beaucoup trop importante", a-t-il affirmé.

"Voir des ministres prendre la parole pour taper sur un entraîneur ou un joueur, alors qu’il n’y avait absolument aucune espèce de volonté de se déresponsabiliser par rapport à tout ça, je le sais, je connais très bien Christophe, j’ai trouvé ça ridicule."

"On a tous une responsabilité si on veut transmettre une planète en bon état"

L'ancien coach de Lyon a également assuré que le monde du football n'était pas étranger aux enjeux climatiques.

"On est tous conscients de l’importance qu’on doit avoir, des gestes qu’on doit faire au quotidien, et pas seulement quand il s’agit de se déplacer. On a tous une responsabilité par rapport à ça si on veut transmettre une planète en bon état à nos enfants, nos petits-enfants", a-t-il poursuivi.

"Il y a peut-être d'autres façons de voir les choses, et si on en est là aujourd’hui, c’est peut-être aussi que nos politiques ont une responsabilité un peu plus importante qu’un entraîneur ou un joueur de football."