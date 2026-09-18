« Vous ne verrez plus mon visage » : le message énigmatique de Ferran Torres enflamme les spéculations !

Dans une démarche inattendue, la star espagnole Ferran Torres a enflammé les réseaux sociaux avec un message bref et énigmatique, ouvrant la porte à un torrent de spéculations sur son avenir et sa position quant aux échéances à venir.

Torres a publié, via la fonctionnalité « story » sur son compte officiel Instagram, un message succinct dans lequel il déclare : « J'y réfléchis depuis un moment, et je veux vous informer que vous ne verrez pas mon visage la semaine prochaine », sans donner le moindre détail supplémentaire.

Ce message, qui n'a pas dépassé une seule ligne, a suffi à semer une grande confusion parmi ses supporters, d'autant plus qu'il est intervenu à un moment extrêmement sensible.

Ce mystère survient quelques jours seulement après la performance remarquable du joueur sous le maillot de son club, où il a réussi à inscrire 6 buts en 5 matchs, à raison de 3 buts en championnat et autant en Ligue des champions, ce qui a fait de lui l'un des principaux atouts de l'équipe en ce début de saison, après son transfert en provenance du Barça l'été dernier.

https://www.instagram.com/ferrantorres/?hl=ar

Est-ce lié à la Roja ?

Ce qui a accru la perplexité des supporters, c'est que le message a coïncidé avec l'annonce de la liste de la sélection espagnole pour disputer la Ligue des nations durant la prochaine trêve internationale, une liste dans laquelle figurait le nom de Torres, champion du monde avec la Roja, parmi les joueurs convoqués vendredi.

On ignore encore à ce jour si le message de Torres est lié à une décision technique concernant la sélection, à des raisons personnelles, ou même à une nouvelle démarche professionnelle, ce qui a laissé tout le monde dans l'expectative.

Aucun commentaire officiel n'a été publié jusqu'à présent, ni de la part du joueur, ni de son club le Paris Saint-Germain, ni de la Fédération espagnole de football pour éclaircir la véritable nature du message, tandis que le monde du sport attend de découvrir ce que révélera la semaine prochaine sur le secret de cette disparition soudaine.