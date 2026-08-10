Le Brésilien Malcom de Oliveira, l'ailier d'Al-Hilal, est sorti de son silence pour répondre aux rumeurs qui liaient son avenir à un départ des rangs du « Zaïm » lors de l'actuel mercato estival, alors que l'on évoquait sa possible participation à une nouvelle expérience en dehors du club.

Des rapports de presse avaient fait état, ces derniers jours, d'un accord entre Al-Hilal et le club d'Al-Diriyah concernant le transfert de Malcom, au milieu de spéculations sur l'avenir du joueur avec l'équipe, notamment avec les changements que connaît le « Zaïm » en préparation de la nouvelle saison.

À lire aussi : Scouting Roshn : la dernière danse de Ronaldo se heurte au mur d'Al-Nassr !

Mais Malcom a choisi de répondre lui-même à l'une des publications qui évoquaient les rumeurs de son départ sur la plateforme X, où il a démenti directement la véracité de ce qui circulait, en écrivant : « Fausses nouvelles… vous êtes des idiots ».

La réponse de l'ailier brésilien vient accroître le flou autour de son avenir, d'autant plus que les propos sur son transfert à Al-Diriyah s'étaient intensifiés ces derniers temps, avant que le joueur ne publie un message clair démentant ces récits.









Malcom possède un contrat avec Al-Hilal et il était l'un des éléments marquants de l'équipe depuis son arrivée, mais son nom est entré dans les dossiers liés à un possible changement durant le mercato, en parallèle du souhait du club de réorganiser son effectif avant le début de la saison.

Ainsi, la réponse de Malcom représente jusqu'à présent la position la plus claire du joueur lui-même concernant son avenir, en attendant ce que réserveront les prochains jours, et de savoir si les rumeurs de son transfert à Al-Diriyah reviendront de nouveau sur le devant de la scène ou si l'ailier brésilien poursuivra son aventure avec Al-Hilal.