Parmi tous les joueurs actuellement sans club, David Alaba est l’un des plus célèbres et des plus titrés. Avec le Bayern Munich et le Real Madrid, le défenseur autrichien de 34 ans a remporté au total quatre fois la Ligue des champions, en plus de nombreux titres nationaux. Mais son contrat avec les Merengue n’a pas été prolongé à la fin du mois de juin. Depuis, Alaba est à la recherche d’un nouveau club, jusqu’ici sans succès.

L’expert TV Dietmar Hamann spécule donc déjà sur une possible fin de carrière d’Alaba. « La question est de savoir s’il peut encore », a déclaré Hamann sur Sky. « Plus cela dure, plus la probabilité est grande que nous ne le revoyions plus sur un terrain de football. » Alaba traîne depuis des années de persistants problèmes de blessures. Il a notamment subi une rupture des ligaments croisés et une déchirure du ménisque. Lors des deux dernières saisons, il n’a cumulé que 1 174 minutes avec le Real.

Cela a néanmoins suffi cet été pour participer à la Coupe du monde avec la sélection autrichienne. Alaba a été titularisé comme capitaine lors des quatre matches, jusqu’à l’élimination en seizièmes de finale face à l’Espagne. Pour la prochaine trêve internationale, le sélectionneur Ralf Rangnick a toutefois renoncé à convoquer Alaba, qui n’a pas encore officiellement pris sa retraite internationale. À l’heure actuelle, il entretient sa forme avec un entraînement individuel.

HSV, Mexique, Austria : où va signer David Alaba ?

Ces derniers mois, Alaba a été associé à toutes sortes de clubs. Les prétendues approches de la Lazio Rome, de Manchester United et de l’Inter Milan ne se sont pas confirmées. La MLS a également été évoquée comme destination possible, avec notamment l’Inter Miami de Lionel Messi. Dernièrement, les spéculations sont devenues de plus en plus folles : Bild a lié Alaba au Hambourg SV, et le quotidien espagnol Marca au grand club mexicain Club America.

Il s’est aussi murmuré un possible retour dans son club formateur de l’Austria Vienne. La question de savoir dans quelle mesure le club cherche réellement à recruter Alaba a récemment donné lieu en Autriche à un vif échange public entre l’ancien entraîneur de l’Austria Frenkie Schinkels et le patron de la défense Aleksandar Dragovic, coéquipier de longue date d’Alaba en sélection nationale.

« Ne le prenez pas mal : mais si personne à l’Austria Vienne n’a appelé Alaba, alors tout le directoire devrait être mis en prison », a estimé Schinkels dans son podcast. Interrogé sur ces propos, Dragovic a répliqué sur Sky : « Vous croyez vraiment que l’Austria est à ce point stupide et n’a pas appelé David ? Il faut garder les pieds sur terre. Je comprends bien, ces messieurs veulent être drôles et obtenir des clics. Mais il faut aussi garder la mesure. Nous ne dormons pas à Vienne-Favoriten. »

Quoi qu’il en soit, quiconque veut recruter Alaba doit négocier avec le légendaire agent israélien Pini Zahavi. C’est lors du transfert libre d’Alaba du Bayern au Real en 2021 qu’Uli Hoeneß avait qualifié Zahavi de « piranha avide d’argent ».