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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduit par

« Vous avez trahi votre slogan » : Bosic critique les supporters d'Al-Ahly après le quintuplé de Riyad

Al Ahli vs Al Riyadh
Al Ahli
Al Riyadh
Saudi Pro League
A. Bondarenko
M. Pusic
Arabie saoudite
Ukraine
Pays-Bas

L'entraîneur néerlandais s'est exprimé de manière offensive.

Le Néerlandais Marino Pusic, entraîneur d'Al-Ahli, a critiqué les supporters d'« Al-Raqi » après la large victoire face à Al-Riyadh en Saudi Pro League.

Al-Ahli s'est imposé face à Al-Riyadh sur le score de 5-0, lors de la rencontre qui les a opposés vendredi au stade de la Cité sportive Prince Abdullah Al-Faisal, dans le cadre de la cinquième journée de la Roshn League.

Le match a été marqué par une forte hostilité des supporters d'Al-Ahli envers le milieu de terrain ukrainien Artem Bondarenko, la nouvelle recrue en provenance du Chakhtar Donetsk, des sifflets étant lancés contre lui chaque fois qu'il touchait le ballon.

Pusic a commenté ce fait lors de la conférence de presse d'après-match, dans des propos rapportés par le journal saoudien « Asharq Al-Awsat », déclarant : « La devise de l'équipe est : "À travers le temps, nous avancerons ensemble". »

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Il a ajouté : « Je sais à quel point les supporters d'Al-Ahli aiment leur club, mais leur attitude aujourd'hui m'a attristé. Il y a une semaine, ils accueillaient chaleureusement le joueur (Bondarenko), et aujourd'hui ils ne l'ont pas bien accueilli. Tous les joueurs collaborent avec leur coéquipier afin de faire le bonheur des supporters. »

Il a poursuivi : « J'admire tous mes joueurs. Le football ne repose pas uniquement sur les chiffres, mais aussi sur le timing et les espaces. J'essaie de gérer tous les joueurs de la manière appropriée, car chacun d'eux est capable de faire la différence. »

Au sujet du match, l'entraîneur néerlandais a déclaré : « Nous avons mal commencé, mais nous avons bien défendu, et dès l'inscription du premier but, la situation s'est améliorée. Ensuite, nous avons livré une superbe performance, et ce que les joueurs ont montré aujourd'hui après les deux derniers matchs m'a rendu très fier d'eux. »

Il a conclu : « Il ne s'agit pas de ce qui s'est passé dans le passé, mais de la manière de poursuivre à l'avenir. Bien sûr, le match d'aujourd'hui a montré une réaction très positive après les résultats précédents, et il a reflété l'esprit d'Al-Ahli. »

À noter que cette victoire était la première d'Al-Ahli en Roshn League après deux défaites consécutives lors des deux dernières journées, face à Al-Khaleej sur le score de 3-1, puis face à Al-Hilal sur un triplé sans réplique.

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