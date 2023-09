Voller, sélectionneur permanent de l’Allemagne ? Sa réponse

Ce mardi, l'Allemagne a battu en amical l'équipe de France (2-1) grâce à des buts de Thomas Müller et Leroy Sane. Sélectionneur de la Mannschaft lors de cette rencontre, Rudi Voller ne compte pas y rester pendant longtemps.

Voller refuse le poste

« On a réalisé une performance de premier plan en première période. En seconde période, on s'est remarquablement bien battus. À 2-0, ça a été une libération pour nous, mais en foot tout peut-être relancé quand on pense que c'est fini. C'est un bon sentiment de mener au score et de voir l'adversaire qui court après le score. » s'est satisfait Voller après la belle victoire de sa sélection mardi à Dortmund contre l'équipe de France.

Alors qu'il a remplacé au pied levé, Hansi Dieter Flick limogé après la défaite contre le Japon (0-4), Voller a fait clairement savoir aux dirigeants de la Fédération Allemande de Football qu'il ne souhaite pas poursuivre cette aventure avec la sélection. Comme le révèle Bild, le directeur sportif de la Fédération souhaite vivement qu'un autre sélectionneur soit trouvé le plus tôt possible.

Sélectionneur de l'Allemagne entre 2000 et 2004 avec à la clé une finale de Coupe du Monde en 2002 perdue contre le Brésil, l'homme de 63 ans reste néanmoins proche de l'équipe dans son rôle de directeur sportif. Le favori naturel pour prendre la succession de Flick est Julian Nagelsmann.

Nagelsmann, favori

L’ancien entraîneur du Bayern Munich serait en contact avec les dirigeants de la Fédération allemande de Football. Le jeune entraîneur de 36 ans aura la lourde mission de conduire l’Allemagne à un 4éme sacre à l’Euro que le pays abrite l’été prochain.