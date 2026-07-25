Volé, expulsé, puis mort : l'histoire tragique d'un attaquant à la fleur de l'âge

Le jeune attaquant uruguayen Mario Bruno Bentancor est décédé mercredi à l'âge de 22 ans, à la suite d'un arrêt cardio-respiratoire soudain, dans un drame qui a plongé le football uruguayen dans le deuil.

Le Deportivo Italiano, dernier club du joueur disparu, évoluant dans le championnat amateur uruguayen, a confirmé la nouvelle du décès dans un communiqué officiel : « Bola, ton souvenir restera à jamais gravé dans chaque célébration de buts, chaque accolade et dans le cœur de tous les membres de ce club, ton club, le Deportivo Italiano. Repose en paix. »

Formé à l'académie des jeunes du prestigieux Peñarol, Bentancor s'était rendu quelques jours avant sa mort à Buenos Aires pour y effectuer une période d'essai avec le club argentin du Deportivo Riestra, un club de première division, avant que ce dernier ne décide finalement de ne pas le recruter.

Une polémique durant la période d'essai

Le passage du joueur disparu à Riestra a été marqué par une vive polémique, puisqu'il avait fait la une des journaux après avoir été accusé d'avoir volé des vêtements appartenant à plusieurs joueurs du club durant la période d'essai, avant de quitter l'Argentine sans contrat pour rentrer dans son pays.

La mort soudaine de Bentancor vient s'ajouter à la liste des drames que connaît le football, alors que les arrêts cardiaques soudains chez les jeunes joueurs soulèvent des interrogations croissantes quant à la nécessité de renforcer les examens médicaux et le suivi sanitaire des joueurs à tous les niveaux.